Kasımpaşa Galatasaray maç özeti! Aslan yara aldı!

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftası sona erdi. Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan ev sahibi ekip, puanını 6 ya yükseltmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar ise Avrupa macerasına veda etmesinin ardından ligde Kasımpaşa’ya da mağlup olarak 7 puanda kaldı. Kasımpaşa Galatasaray maçının dakika dakika özetini sizler için derledik…

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Dk. 1: Maç başladı.

Dk. 20: Haris Hajradinovic'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonun kontrolü için VAR'a başvurdu. Yapılan VAR kontrolü sonrasında golden önce Julian Jeanvier'in, Mbaye Diagne'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

GOL! Dk. 45+2: Aytaç'ın çok şık uzun pasını iyi kontrol eden Yusuf, sağdan içeri çekti, inanılmaz bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-0!

Dk. 45+3: İlk yarı sona erdi.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Galatasaray, baskıyı artırdı ancak etkili fırsatlar üretmekten uzak bir görüntü çizdi.

Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri milli aradan sonra 5. haftada ezeli rakipleri Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray ise konuğu Hatayspor'u 6-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor'u ağırlayacak.