İtalya’da dev maç öncesi kriz: Napoli maça çıkamıyor, Juventus hükmen galip gelecek

İtalya Serie A’da haftanın en kritik maçı öncesi belirsizlik sürerken gündemi sarsan açıklama bir Napoli yöneticisinden geldi. Reuters’a açıklamalarda bulunan bir Napoli yöneticisi, takımı tesislerde izolasyon altına aldıklarını ve yerel sağlık otoritesinin (ASL: Azienda Sanitaria Locale) Torino seyahatine izin vermediğini aktardı. Bu koşullar altında Napoli, 3-0 hükmen yenik sayılacak.

Ne yaşandı?

Juventus, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada iki kulüp çalışanının yapılan testlerinin pozitif çıktığını açıklamış ve tüm kadronun teknik ekiple birlikte izolasyon altına alındığını duyurmuştu.

Siyah-beyazlılar bununla birlikte takımın Napoli maçına çıkmaya hazır olduğunun da altını çizerek topu rakibine atmıştı. Napoli cephesinde ise işler daha kaotik durumdaydı. Toplam vaka sayısı 19’a ulaşan Genoa ile oynadığı maçın ardından Eljif Elmas, Piotr Zielinski ve bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edilen Güney İtalya ekibinin, Juventus maçı için Torino’ya gitmesine izin çıkmamıştı.

Çözüm bulunamadı…

Yerel sağlık otoriteleri Napoli’ye izin vermezken vaka sayısı 10’u bulmadıkça erteleme talep edemeyen Napoli bir çözüm arasa da sonuç alınamadı. Lige 2’de 2 ile başlayan, 8 gol atıp kalesinde hiç gol görmeyen Napoli, 3-0 hükmen mağlup ilan edilecek. Napoli’nin iletişimden sorumlu yöneticisi Nicola Lombardo’nun, takımın Torino’ya gitmeyeceğini aktardığı da gün içinde İtalyan basını tarafından öne sürülmüştü.

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Serie A yönetimi de erteleme yoluna gitmezken Juventus, resmi Twitter hesabından maç günü paylaşımını da yaptı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre Napoli, takımı izolasyona almak üzere tesislere döndü ve TSİ 21.45’te oynanması planlanan maça çıkmama kararı aldı.

Serie A, erteleme talebini kabul etmedi

Resmi bir açıklama yayınlayan Serie A yönetimi, Juventus ile Napoli’yi bir araya getirecek karşılaşmanın oynanacağını duyurdu. Napoli cephesinden yapılan erteleme talebi reddedilirken, gerekçe olarak birkaç vakanın görüldüğü diğer kulüplerin maçlarını oynaması gösterildi.

Torino’nun Atalanta ile oynadığı, Milan’ın Crotone’ye konuk olduğu, Genoa’nın Napoli deplasmanına gittiği ve Atalanta’nın Cagliari’yi konuk ettiği maçlar karar metninde örnek gösterildi.

Belli bir sayıda vakanın görülmesi gerektiğinin -bu sayı en az 10 olarak ifade ediliyor- altı çizilirken Napoli için bu şartların oluşmadığı da vurgulandı. Serie A yönetimi ayrıca maçın oynanmasını engelleyen herhangi bir yerel sağlık otoritesi kararının da bulunmadığını ifade etti.

Napoli yönetimi ise ASL adlı kuruluşun seyahat engeli kararı verdiğini açıkladı. Bu çelişki krizin çözümsüz kalmasına sebep oldu.