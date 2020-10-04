Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık: ‘Sergen Yalçın’ın 15 güne ihtiyacı var’

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4.haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla geçerek üç puana ulaştı. Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Derslerine iyi çalıştıklarını belirten Işık, “Beşiktaş Türkiye'nin en köklü, en eski kulüplerinden biri. Şampiyonluğa oynayan, değerli bir kulüp. Böyle bir takıma karşı nasıl oynamamız gerektiğini geçen hafta bay olduğumuz için detaylı çalıştık ve analizlerimizi yaptık. Bloklar arası boşluk bırakmadan akıllı ve sakin oynadık. Az pozisyon vermek istedik. Girdiğimiz pozisyon sayısı rakipten az değil. Burada biraz beceri noktasında eksikliğimiz var. Milli ara öncesi bu üç puan bize nefes aldı. 15 günlük süreyi daha iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum” dedi.

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“Beşiktaş'ı bu kadar dağınık bekliyor muydunuz” sorusuna ise Işık şu yanıtı verdi:

“Dağınık değil ama Beşiktaş biraz sorunlu çıktı. Geçen hafta yenilgi aldılar. Biraz sıkıntılı olacaklarını, gol gecikirse telaşlanacaklarını düşündük. Biz golü erken bulduk. İkiyi atsan Beşiktaş daha erken havlu atacaktı. Beşiktaş'ın biraz zamana ihtiyacı var. 15 günlük sürede Sergen hocanın takımı toparlayacağını düşünüyorum.”