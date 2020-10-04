Fenerbahçe’de hedef Bakasetas

Transfer sezonunun en haraketli kulübü Fenerbahçe, hız kesmiyor. Şimdiye kadar 15 futbolcuyu kadrosuna katan, Perotti’yi de İstanbul’da getiren sarı-lacivertliler, orta sahanın ortası için de çalışmalarını sürdürüyor. Listenin başında ise Alanyaspor’da forma giyen Anastasios Bakasetas var.

Alanyaspor’da sergilediği performans ile dikkat çeken Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Akdeniz ekibinin kapısını çaldı. Bakasetas takas önerisini de gündemde… Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, Bakasetas’ın transferi için resmi teklifte bulundu. Transfer dönemi, 5 Ekim 2020 pazartesi günü sona eriyor.

Alanyaspor’un geçtiğimiz sezon AEK’ten 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Bakasetas, özellikle uzaktan çektiği sert şutlarla tanınıyor. Alanyaspor formasını 47 kez giyen Bakasetas’ın, Akdeniz ekibinde 14 golü ve 8 asisti bulunuyor.

Bakasetas, Alanyaspor’un geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği maçta iki golün asistini yapmıştı.

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