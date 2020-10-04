Fenerbahçe Kemal Ademi transferini açıkladı

Transfer sezonunun bitimine 1 gün kala Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi. Sarı lacivertliler Basel forması giyen 24 yaşındaki İsviçreli forvet Kemal Ademi’nin transferi için kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Basel Kulübü´nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul´a gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

45 MAÇTA 15 GOL

Daha önce Almanya’da Hoffenhaim forması da giyen 1.98 boyundaki Ademi, Basel formasıyla çıktığı toplam 45 maçta 15 gol 6 asist kaydetti.

Samatta ve Valencia transferlerinden sonra üçüncü golcü olarak takıma katılması beklenen Kemal Ademi geçen sezon İsviçre 2. Lig ekibi Neuchâtel Xamax’dan bedelsiz olarak Basel’e transfer olmuştu.

Kosova asıllı Kemal Ademi Fenerbahçe’nin bu sezonki 17 transferi olacak. İşte o transferler….

Mert Hakan Yandaş

Caner Erkin

Gökhan Gönül

Filip Novak

Mame Thiam

İsmail Yüksek

Barış Sungur

Sinan Gümüş

Jose Sosa

Mauricio Lemos

Valencia

Marcel Tisserand

Nazım Sangare

Mbwana Samatta

Papiss Cisse

Perotti

Ademi