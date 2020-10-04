Fatih Terim sahayı terk etti: ‘Bravo! Alın oyununuzu kendiniz oynayın’

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, konuğu Galatasaray’ı 45+2’de Yusuf Erdoğan’ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümüne damga vuran olay ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim’in sahayı terk etmesi oldu.

Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, karşılaşmanın sonuna beş dakika eklendiğini işaret eden tabelayı kaldırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise aktarılana göre bu karara tepki gösterdi.

Duraklama bölümü olarak oynanacak dakikayı yetersiz bulan Fatih Terim, İHA’nın aktardığı habere göre dördüncü hakeme “Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın” ifadelerini kullandı ve sahayı terk etti.

‘Kime, neye tepki gösterdiğim çok açık!’

Terim ise maçın ardından bu durumun kendisine sorulması üzerine şu cevabı verdi: “Benim erken soyunma odasına gitmeme gelince, sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı. Bir de futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Ben Galatasaray’ı değil, maçı bıraktım. Kime, neye tepki gösterdiğim çok açık.”

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Terim sert sözlerine şöyle devam etti: “Tüm mağlubiyetleri bana yorabilirler, tüm kötü gidişi de bana yazabilirler. Ekonominin kötü gidişini de bana bağlayıp borçları da bana yazabilirler ama ben Galatasaraylılık duruşumdan taviz vermeden mücadeleden vazgeçmeyeceğim.

Benim kimseyi yalnız bıraktığım yok. Antep maçında da başka maçlarda da girdim içeri. Ona karşı, buna karşı diye bir şey yok. Ben Galatasaray’dan öğrendiğim terbiyenin duruşuna devam edeceğim.”