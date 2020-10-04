Edinson Cavani ‘Ada’ yolcusu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG) ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline aldıktan sonra kulüp arayan Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, İngiltere Premier Lig’e gidiyor. Cavani’nin, gol yollarında sıkıntı çeken Manchester United’a imza atmak üzere olduğu iddia ediliyor.

Cavani transferinde bonservis bedeli ödemeyecek olan Manchester United, 33 yaşındaki yıldıza 1+1 yıllık sözleşme imzalatacak. The Guardian’da yer alan habere göre ‘Kırmızı Şeytanlar’, Cavani’ye yıllık 10 milyon Euro ücret ödeyecek.

Paris Saint Germain’e 2013 yılında Napoli’den 64.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen Cavani, Fransız ekibiyle çıktığı 301 maçta 200 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon sakatlıklar ve Icardi transferi nedeniyle ilk 11’deki yerini kaybeden Cavani, çıktığı 27 maçta 4’ü Ligue 1’de olmak üzere 7 gol kaydetti. Cavani, geçtiğimiz yıl 1096 dakika sahada kaldı.

BENFICA VE ATLETICO MADRID İLE ANLAŞAMAMIŞTI

Bonservisini aldıktan sonra Benfica ve Atletico Madrid ile de görüşen Cavani, istenen yıllık ücreti çok bulduğu için iki kulüple de anlaşmaya varamamıştı. Atletico Madrid, seçimini Barcelona’dan ayrılan Luis Suarez’den yana kullanmıştı. Benfica ise Darwin Nunez’i 24 milyon Euro karşılığında Almeira’dan transfer etmişti. Hem Suarez hem de Nunez, tıpkı Cavani gibi Uruguaylı…

Forvete Cavani’yi transfer eden Manchester United, sağ kanat için ise Jadon Sancho ve Ousmane Dembele için de, transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala, temasta bulunması bekleniyor.

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