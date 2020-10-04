CANLI | Kasımpaşa 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Kasımpaşa Galatasaray canlı! Kasımpaşa Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Üç maç sonunda 7 puanı bulunan ve hafta içinde Avrupa’ya veda eden Galatasaray, üç maç sonunda 3 puanı bulunan Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı takibi SKOR’da.
Golsüz beraberlikle sonuçlanan derbinin ardından Rangers’a deplasmanda 2-1 mağlup olarak Avrupa defterini kapatan Aslan kazanarak milli araya moralli girmek istiyor. Paşa ise sürprize imza atarak sezonun başında tehlike hattından uzakta durmanın peşinde.
KASIMPAŞA 0-0 GALATASARAY
GOL: –
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Alan, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak
GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Emre, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS HD1 (Canlı izle: Üyelik gerektirmektedir)
Galatasaray’da yaşadığı sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Emre Akbaba, Kasımpaşa maçında forma giyemiyor. Sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi de bu maçta görev yapamıyor. Ev sahibi ekipte ise sakatlığı bulunan yeni transfer Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç, müsabakada forma giyemiyor.