CANLI | Kasımpaşa 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Kasımpaşa Galatasaray canlı! Kasımpaşa Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Üç maç sonunda 7 puanı bulunan ve hafta içinde Avrupa’ya veda eden Galatasaray, üç maç sonunda 3 puanı bulunan Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı takibi SKOR’da.

Golsüz beraberlikle sonuçlanan derbinin ardından Rangers’a deplasmanda 2-1 mağlup olarak Avrupa defterini kapatan Aslan kazanarak milli araya moralli girmek istiyor. Paşa ise sürprize imza atarak sezonun başında tehlike hattından uzakta durmanın peşinde.

KASIMPAŞA 0-0 GALATASARAY

GOL: –

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. Dk. 20: Haris Hajradinovic’in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonun kontrolü için VAR’a başvurdu. Yapılan VAR kontrolü sonrasında golden önce Julian Jeanvier’in, Mbaye Diagne’ye faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Dk. 1: Maç başladı.

İlk 11’ler belli oldu.

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Alan, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Emre, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS HD1 (Canlı izle: Üyelik gerektirmektedir)

Galatasaray’da yaşadığı sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Emre Akbaba, Kasımpaşa maçında forma giyemiyor. Sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi de bu maçta görev yapamıyor. Ev sahibi ekipte ise sakatlığı bulunan yeni transfer Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç, müsabakada forma giyemiyor.