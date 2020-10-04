Büyük sürpriz… 19 yaşında dünya 1 numarasını eledi

Paris’te düzenlenen sezonun son Grand Slam turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) sürprizler devam ediyor. Birçok seri başının erken vedasına sahne olan turnuvada, dünya 1 numarası Romanyalı tenisçi Simona Halep de çeyrek final göremeden elendi.

Simona Halep, dördüncü turda karşılaştığı henüz 19 yaşındaki rakibi Polonyalı Iga Swiatek’e 6-1 ve 6-2’lik setlerle kaybetti. Dünya sıralamasının 54. basamağında yer alan Iga Swiatek, turnuvanın 1 numaralı favorisini eleyerek çeyrek finale yükselen isim oldu. Swiatek hem kariyerinde önemli bir adım atmış hem de geçtiğimiz yıl Fransa Açık’ta ağır bir yenilgi aldığı Halep’ten rövanşı almış oldu.

HEZİMET YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl yine Fransa Açık’ın dördüncü turunda karşı karşıya gelen Halep ve Swiatek arasındaki maç sadece 45 dakika sürmüştü. Genç rakibine şans tanımayan Halep, o maçı 6-1 ve 6-0’lık setlerle kazanarak çeyrek finale yükselmişti.

Büyük bir tesadüf eseri bu sene de aynı turnuvanın aynı turunda karşı karşıya gelen ikiliden bu kez gülen Swiatek oldu. Maç öncesi kendisine geçtiğimiz yıl aldığı ağır yenilgi hatırlatılan Swiatek “Geçtiğimiz yıl çalıştığımız taktikleri korta yansıtamamıştım. Bu kadar büyük bir isimle ve büyük bir kortta oynadığım için stresliydim. Artık daha deneyimliyim. Sanırım bu kez farklı olacak” diyerek adeta Halep’e uyarı göndermişti.

Swiatek, maç sonrası yaptığı açıklamada ise genç sporcu “Neler olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum. Çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Tüm maç boyunca konsantrasyonumu hiç kaybetmedim. Ben bile bu kadar konsantre olabilmeme şaşırdım” dedi.

BERTENS DE ELENDİ

Turnuvanın 5 numaralı seri başı Hollandalı Kiki Bertens de Fransa Açık’tan elenen favoriler listesine eklendi. Bertens, 159. sıradaki İtalyan rakibi Martina Trevisan’a 6-4 ve 6-4’lük setlerle yenildi.

Trevisan, çeyrek finalde Halep’i eleyen Swiatek ile karşı karşıya gelecek. Böylece Fransa Açık kadınlar çeyrek final maçında iki sürpriz isim, Switaek ve Trevisan, yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Halep ve Bertens’in de turnuvaya veda etmesinin ardından Fransa Açık’ta kadınlar ve erkeklerde 64 seri başı tenisçiden 50'si elenmiş oldu.