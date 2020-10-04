Bir tarihi hezimet de Liverpool’a! 7 golle paramparça…

Liverpool, Aston Villa deplasmanında paramparça oldu… Geçtiğimiz yılın ilk 7 maçında 5 gol yiyen son şampiyon Liverpool Aston Villa’ya 7-2 kaybetti.

1963’TEN BERİ İLK KEZ…

Liverpool, Arsenal’den sonra (Eylül 1953 | 7-1 Sunderland) İngiltere’de şampiyon olup bir sonraki sezon kalesinde 7 gol gören ilk takım oldu. Anfield ekibi ayrıca, 1963’ten bu yana ilk kez kalesinde 7 gol gördü. Liverpool, Nisan 1963’te Tottenham Hotspur’a 7-2 yenilmişti.

2004-05 sezonunda Jose Mourinho’lu Chelsea 38 Premier Lig maçında toplam 15 gol yemişti. Liverpool ve Manchester United’ın aynı gün yediği gol sayısı 13 oldu.

7 gol yiyen son şampiyonlar

1893: Everton 7-1 Sunderland 1933: Liverpool 7-4 Everton 1951: Newcastle 7-2 Tottenham 1953: Sunderland 7-1 Arsenal 2020: Aston Vila 7-2 Liverpool



Jack Grealish geceye damga vurdu

Manchester United’ın Tottenham’a 6-1 kaybettiği gün Liverpool’un da 7 gol yemesi futbolseverleri büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Jurgen Klopp’un takımı bir türlü durduramadığı Jack Grealish karşısında adeta bozguna uğradı. İngiliz orta saha 2 gol 3 asistle galibiyetin mimarı oldu ve geceye damga vurdu.

Aston Villa gol perdesini 4’üncü dakikada Watkins ile açtı. 22 ve 39’da 2 gol daha atan Watkins hat-trick yaptı. Diğer 4 gol 66 ve 75’te Grealish, 35’te McGinn ve 55’te Barkley’den geldi. Liverpool’un sayılarını ise 33 ve 60’ta Salah’t kaydetti.

Bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanan Aston Villa puanını 9’a çıkarıp 1 maç eksiğiyle 2’inci sırayı aldı. Sezonun ilk yenilgisini tadan Liverpool ise aynı puanla 5. sırada kaldı.

Geçen sezon ilk yenilgisini 28. haftada alan Liverpool, bu sezon Premier Lig’deki ilk yenilgisini henüz 4. haftada aldı.

Klopp maçın ardından sahaya girerek Aston Villa oyuncularını tek tek tebrik etti.

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