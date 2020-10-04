Beşiktaş’tan ayrılan Umut Nayir Hırvatistan’a gitti

Beşiktaş, 2018 yılında kadrosuna kattığı Umut Nayir ile yollarını ayırdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kararıyla kadro dışı bırakılan 27 yalındaki forvet oyuncusu, Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile anlaşmaya vardı. Umut Nayir, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için Hırvatistan’ a gitti.

Avrupa’dan birçok takımdan teklif alan Umut Nayir’in tercihi, Hajduk Split oldu. Umut Nayir, Hajduk Split’i projesine inandığı için seçtiğini belirtti.

Hajduk Split, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Galatasaray ile karşılaşmıştı. Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek tur atlamıştı.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Umut Nayir’in kadro dışı bırakıldığını 27 Eylül 2020 tarihinde oynanan Konyaspor maçı öncesi yaptığı konuşmada açıklamıştı.

Sergen Yalçın, Umut Nayir ile birlikte Jeremain Lens’in de kadro dışı bırakıldığını belirtip “Lens ve Umut Nayir'i artık kadroda düşünmüyoruz. Ya başka takıma gidecekler ya da dışarıda kalacaklar” demişti.

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