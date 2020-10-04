Beşiktaş Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de Beşiktaş Gençlerbirliği günün dikkat çeken mücadelelerinden birine sahne olacak. Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında aldığı 4-1’lik ağır mağlubiyet sonrasında Beşiktaş kazanarak moral bulmak istiyor.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’TA JOSEF DE SOUZA’NIN LİSANSI ÇIKTI

Beşiktaş´ta Josef de Souza sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda kadroya dahil edilen ancak eski kulübü Al Ahli ile yaşadığı sorunlar nedeniyle lisansı çıkarılamayan deneyimli futbolcunun işlemleri bugün itibarıyla tamamlandı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu´na bildirildi. Daha önce takımla antrenmanlarda yer alan ancak müsabaka kadrolarına dahil edilemeyen Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın´ın görev vermesi halinde Süper Lig´in 4´üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.