CANLI | Beşiktaş-Gençlerbirliği

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahsında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Vodafone Park’taki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Ev sahibi takım 4, konuk takım ise 1 puana sahip… Beşiktaş geçen hafta Konyaspor’a 4-1 yenilirken, Gençlerbirliği geçen haftayı BAY geçti.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu
TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre
STAT: Vodafone Park
SAAT: 16.00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIN Sports 1
Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan NKoudou ve yeni transfer Rosier kadroda yer almıyor. Kadro dışı kalan Lens ve Hajduk Split’e imza atmak için Hırvatistan’a giden Umut Nayir da bu maçta yok.
Siyah-beyazlılarda, Konyaspor maçında forma giyen Vida, Güven Yalçın, Mensah, N'Sakala, Atakan Üner ve Adem Ljajic, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu.
Yalçın, bu isimlerin yerine ise Montero, Josef de Souza, Atiba, Aboubakar, Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre'ye 11'de şans verdi.
Geçen sezon rakibini 4-1 ve 3-0 mağlup eden Beşiktaş, oynanan son 10 maçta da 7 kez galip geldi. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği’ne son 10 maçta 1 kez yenildi.