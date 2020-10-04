CANLI | Beşiktaş-Gençlerbirliği

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahsında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Vodafone Park’taki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Ev sahibi takım 4, konuk takım ise 1 puana sahip… Beşiktaş geçen hafta Konyaspor’a 4-1 yenilirken, Gençlerbirliği geçen haftayı BAY geçti.

BEŞİKTAŞ 0-1 GENÇLERBİRLİĞİ

Maçın 25. dakikası geride kalırken Beşiktaş’ın henüz şutu yok!

18′ Candeais’ın uzaktan sert ve etkili şutunda Beşiktaş kalecisi Ersin gole izin vermedi.

Candeais’ın uzaktan sert ve etkili şutunda Beşiktaş kalecisi Ersin gole izin vermedi. GOL! 8′ Gençlerbirliği, golcü oyuncusu Stancu ile 1-0 öne geçti. Furman’ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuran Rumen forvet, bu sezon Gençlerbirliği’nin de ilk golünü kaydetmiş oldu.

Gençlerbirliği, golcü oyuncusu Stancu ile 1-0 öne geçti. Furman’ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuran Rumen forvet, bu sezon Gençlerbirliği’nin de ilk golünü kaydetmiş oldu. 1′ Karşılaşma Beşiktaş’ın vuruşuyla başladı.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

STAT: Vodafone Park

SAAT: 16.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN Sports 1

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan NKoudou ve yeni transfer Rosier kadroda yer almıyor. Kadro dışı kalan Lens ve Hajduk Split’e imza atmak için Hırvatistan’a giden Umut Nayir da bu maçta yok.

SERGEN YALÇIN’DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda, Konyaspor maçında forma giyen Vida, Güven Yalçın, Mensah, N'Sakala, Atakan Üner ve Adem Ljajic, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu.

Yalçın, bu isimlerin yerine ise Montero, Josef de Souza, Atiba, Aboubakar, Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre'ye 11'de şans verdi.

SON 10 MAÇIN 7’Sİ BEŞİKTAŞ’IN

Geçen sezon rakibini 4-1 ve 3-0 mağlup eden Beşiktaş, oynanan son 10 maçta da 7 kez galip geldi. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği’ne son 10 maçta 1 kez yenildi.