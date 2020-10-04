Beşiktaş Gençlerbirliği maç özeti! Kartal evinde mağlup!

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz haftayı yenilgiyle kapatan siyah beyazlılar bugünkü karşılaşmadan da tek golle mağlup ayrılarak puan kaybını sürdürdü. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçından önemli pozisyonların ve dakikaların yer aldığı özet…

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

1′ Karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

GOL! 8′ Gençlerbirliği, golcü oyuncusu Stancu ile 1-0 öne geçti. Furman'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuran Rumen forvet, bu sezon Gençlerbirliği'nin de ilk golünü kaydetmiş oldu.

18′ Candeais'ın uzaktan sert ve etkili şutunda Beşiktaş kalecisi Ersin gole izin vermedi.

Maçın 25. dakikası geride kalırken Beşiktaş'ın henüz şutu yok!

38′ Beşiktaş maçtaki ilk şutunu kornerden gelen ortaya kafa vuruşu yapan Montero ile çekmiş oldu. Vuruş yandan auta gitti.

40′ Rıdvan Yılmaz ceza sahası içerisinde yere düştü. Hakem Mete Kalkavan kendisini yere attığı gerekçesiyle genç oyuncuya sarı kart gösterdi.

41′ Josef de Souza uzaklardan düzgün bir şut çekti. Kaleci Nordfeldt uzanarak topu kornere çeldi.

45′ Beşiktaş, Gökhan ile tehlike geldi. Ceza sahasında şutunu çeken Beşiktaşlı oyuncuya Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt izin vermedi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Hakem Mete Kalkavan ilk yarıdaki son düdüğü çaldı.

46′ Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Dorukhan Toköz yerini Mensah'a bıraktı.

50′ Polomat, Necip'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü

64′ Beşiktaş'ta Boyd ve Aboubakar oyundan çıkarken, Güven Yalçın ile Larin oyuna dahil oldu.

65′ Gençlerbirliği 2. gole çok yaklaştı! Furman'ın ağlara doğru giden şutunu Montero çizgi üzerinden çıkardı.

74′ Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı. Brezilyalı stoperle birlikte Gökhan Töre oyundan çıkarken, yerleri Ljajic ile Hasic dahil oldu.

84′ Rıdvan'ın yaptığı ortada Larin kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Nordfeldt'in üzerine gitti.

90+3′ Gençlerbirliği mutlak gol pozisyonunu kaçırdı. Savunmayı ikiye bir yakalayan konuk takımda Sio, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu yapamadı. İlk aşırma girişimi Ersin'den dönen Sio, ikinci şutta topu üstten auta gönderdi.