Atan ve tutan iyi olunca şampiyonluğa koşarsın

Fenerbahçe dün ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük karşısında, 3 puanı Samatta ve Altay Bayındır’ın yetenekleriyle kazandı.

En sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, bu ikilinin dünkü performansı genele yayılırsa, yani atan ve tutanın böyle oynarsa, Fenerbahçe ligin bir numaralı şampiyonluk adayı olur.

Aslında Karagümrük maçı da önceki haftalardan farklı değildi. Tek değişiklik Fenerbahçe’nin sahaya gerçek bir santrforla çıkmasıydı. Topun ve oyunun hakimi Fenerbahçe’ydi ancak sarı-lacivertliler yine pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Bunun en büyük iki nedeni ise rakip yarı sahada temponun düşük olması ve yaratıcı bir ofansif orta sahaya, yani 10 numaraya sahip olunamaması. Ozan Tufan bu görevle sahadaydı ama geçen hafta da dediğim gibi Ozan bu bölgenin adamı değil. Santrforları golle burun buruna getirecek ara pasları, yaratıcı oyun kuruculuğu ondan beklemeyin.

KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe’nin attığı ikinci gol, bu sezon akan oyundaki ilk gol oldu. Sosa’nın 3. bölgeye daha fazla girmesi gerektiğini her seferinde söyledim. Yaptığı asistle de kalitesini gösterdi.

Samatta, Fenerbahçe’nin uzun yıllardır aradığı santrfor. İlk attığı golde kornerde kendini unutturması ve soğukkanlı vuruşu, ikinci golde kusursuz kafa vuruşu Fenerbahçelileri oldukça mest etti. Altay Bayındır geçen sezondan beri Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında… Sadece kurtardığı penaltı için değil, oyun kurabilen bir kaleci olması ve kaledeki duruşu tam anlamıyla onu büyük bir isim olma yolunda ilerletiyor.

KABUS YİNE YAŞANDI

Maç bitti derken, son 4-5 yıldır olan kabus yine yaşandı. Erol Bulut’un yanlış değişiklikleriyle Karagümrük, Fenerbahçe kalesine daha rahat gelmeye başladı ve tüm istatistiklerde üstünlük kurdu. 2-1’den sonra ise sarı-lacivertliler bambaşka bir paniğe büründü. Sonuçta Altay’ın kurtardığı penaltı olmasa ve 3 puan gelmese 3 hafta üst üste kazanamayan bir takımdan bahsedecektik.

Bu takımın zamana ihtiyacı var. Kolay değil, sahadaki 11’de sadece Altay Bayındır, Gustavo ve Ozan Tufan geçen sezon vardı. Yepyeni bir takım… Ancak Erol hoca oyunu daha iyi okumalı… Ozan Tufan’ın oyundan çıkması, Sosa’nın yerine Tolga Ciğerci’nin oyuna girmesini hiçbirimiz anlamadık. Hatayspor ve Galatasaray maçlarındaki oyuncu değişiklikleri sarı-lacivertlilere hiç katkı vermedi. Karagümrük maçındaki müdahaleler de az kalsın 3 puanın alınamamasına sebebiyet veriyordu. Erol Bulut, elindeki zengin kadroyu, oyuna daha iyi müdahaleler yaparak kullanmalı.