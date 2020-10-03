Varsa yoksa Marcao

UEFA'DAN elenmenin hüznünü yaşayan Galatasaray'da tek teselli Marcao'nun performansı oldu. Adı birçok takımla anılan ve yüklü miktarda bonservis bedeli kazandırması beklenen Brezilyalı stoper, Rangers karşısında hem takımın tek golünü attı hem de takımın ayakta kalan tek ismi olarak değerini yükseltti.

Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncuya çok iyi bir teklif gelmesi halinde kulübün mali durumunu da göz önünde bulundurarak transfere izin verebilir.

Ancak sambacı için beklentilerin altında bir teklif olursa Galatasaray, oyuncuyla sözleşme uzatmak için masaya oturacak.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Marcao için konuşulan transfer bedelinin (13 ile 15 milyon Euro arası) Brezilyalı yıldızın gerçek fiyatı olmadığını dile getirmişti.

BELHANDA İÇİN NICE İDDİASI

Öte yandan Galatasaray’ın, hem formsuzluğu hem de yüksek maliyeti nedeniyle takımdan göndermeyi düşündüğü Younes Belhanda konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fransız basını, Faslı futbolcunun eski kulübü Nice ile her konuda anlaştığını yazdı. Le10Sport'un haberine göre yıldız oyuncu, dün gün içinde Fransız ekibinin yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından Nice'e dönme kararı aldı. Belhanda'nın kısa bir süre içinde Fransa'ya giderek sözleşme imzalayacağı ve transferin resmen açıklanacağı iddia edildi.