Valentin Rosier Beşiktaş’ta

Sezon başından bu yana sağ bek transferi beklenen Beşiktaş’ta Valentin Rosier imzayı attı! Siyah-beyazlılar, Portekiz’in Sporting takımından 24 yaşındaki Valentin Rosier’i kadrosuna kattı.

Kiralık olarak kadro katılan oyuncu için Beşiktaş bir video paylaşırken ardından resmi açıklamayı yaptı. Açıklamada, “Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Valentin Rosier’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş’a hoş geldin Valentin Rosier! pic.twitter.com/LukpHq0Q0O — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 2, 2020

BEŞİKTAŞ’IN 9. TRANSFERİ

Avrupa’ya veda eden ve Süper Lig’de oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Beşiktaş, Valentin Rosier ile birlikte 9. transferini gerçekleştirdi.

Bir forvet transferi daha yapması beklenen siyah-beyazlılar; Aboubakar, Welinton, Montero, Gökhan Töre, Josef, N’Sakala, Atakan ve Mensah’ı kadrosuna katmıştı.