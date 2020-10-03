Türk futbolu eriyor… Yolun sonu karanlık

Türk futbolu, Avrupa kupalarında büyük bir çöküş yaşıyor. 1982'den bu yana ilk kez üç büyükler, Avrupa'da yer alamazken bu tablo ilerisi için de büyük endişe yaratıyor.

Üç yıl önce UEFA sıralamasında 10. olan ülkemizin, Glasgow Rangers'ın Galatasaray'ı elemesiyle İskoçya'ya da geçilip 13. sıraya gerilemesi an meselesi. Sıralamanın sezon sonunda da böyle olması durumunda 2 yıl sonrası daha da karanlık…

İKİLİ, ÜÇ BÜYÜĞÜ GEÇTİ

2022-23 sezonunda ülkemizin hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nin grup aşamasına direkt takım yollayamama olasılığı oldukça yüksek… 2012-13 sezonunda temsilcilerimiz Avrupa'da 10.200 puan toplarken bu rakam geçen sezon 5.000'e düştü. Son 10 yılda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe üçlüsü, Avrupa'da toplam 208.000 puan alırken Ukrayna ekipleri Shakhtar-Dinamo ikilisi bu periyotta 279.000 puanı kaptı.

ÇEKYA BİLE 3 TAKIMLA

Avrupa futbolunda söz sahibi olmayan Avusturya, 2015'te 16. sırada iken müthiş bir atakla ülkemizi ve Ukrayna'yı geçerek 10. basamağa yükseldi.

Özellikle Anadolu kulüplerinin erken veda ettiği ve bu sezon sadece Sivasspor'un yer alacağı Avrupa Ligi grup aşamasında Avusturya, LASK, Wolfsberger ve Rapid Wien olmak üzere 3 takımla temsil edilecek.

Sıralamada 20. sırada bulunan Çekya'dan bile 3 ekip gruplarda yer aldı.

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