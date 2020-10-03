Süper Lig’de bugün dört maç var… Günün ilk maçı Malatya’da

Süper Lig’de 4. hafta heyecanı, bugün oynanacak dört maçla devam ediyor. Günün ilk maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Lige kötü bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor, ilk galibiyetini Antalyaspor karşısında almak istiyor. Üç maçta yedi puan toplayarak üst sıralarda yer alan Antalyaspor ise, yakaladığı çıkışı zorlu deplasmanda da sürdürmek istiyor.
YENİ MALATYASPOR 1-0 ANTALYASPOR
Dk. 10 Tetteh
İLK 11’LER
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Issam, Adem
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Mukairu, Amilton, Jahovic
STAT: Yeni Malatya
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: beIN SPORTS HD1 (Canlı izle: Üyelik gerektirmektedir)
Yeni Malatyaspor’da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken, Antalyaspor’da Doğukan Sinik, Serdar Gürler ve Drole sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemiyor.
Fraport TAV Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, bundan önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4'ünü kırmızı- beyazlılar, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. 1 maç ise beraberlikle sona erdi.
2019-2020 sezonunda rakibiyle ligde iki kez karşılaşan Antalyaspor, sahasındaki maçı 3-0, deplasmanda ise 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.
Günün diğer maçlarında saat 16:00’da Erzurumspor ile Çaykur Rizespor Erzurum’da ve Medipol Başakşehir ile Göztepe İstanbul’da karşı karşıya gelecek.
ERZURUMSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE
Günün son maçında ise Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü 19:00’da konuk edecek.
FENERBAHÇE – FATİH KARAGÜMRÜK