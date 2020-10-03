Süper Lig’de bugün dört maç var… Günün ilk maçı Malatya’da

Süper Lig’de 4. hafta heyecanı, bugün oynanacak dört maçla devam ediyor. Günün ilk maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor, ilk galibiyetini Antalyaspor karşısında almak istiyor. Üç maçta yedi puan toplayarak üst sıralarda yer alan Antalyaspor ise, yakaladığı çıkışı zorlu deplasmanda da sürdürmek istiyor.

YENİ MALATYASPOR 1-0 ANTALYASPOR

Dk. 10 Tetteh

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67′ Fredy sarı kart gördü.

Fredy sarı kart gördü. 56′ Tetteh’in şutu dışarı gitti.

Tetteh’in şutu dışarı gitti. 53′ Tetteh’in şutunda kaleci topu kontrol etti.

Tetteh’in şutunda kaleci topu kontrol etti. 51′ Semih Kaya’nın vuruşunda top kalecide kaldı.

Semih Kaya’nın vuruşunda top kalecide kaldı. 49′ Chebake’in altıpas üzerinden çektiği şut auta gitti.

46′ İkinci yarı başladı.

İkinci yarı başladı. 45+4′ İlk yarı sona erdi.

İlk yarı sona erdi. 45+4′ Hafez, Amilton’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Hafez, Amilton’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 39′ Topla birlikte ceza sahasına giren Tetteh’in, sol çaprazdan çektiği şutta top direkten geri geldi.

Topla birlikte ceza sahasına giren Tetteh’in, sol çaprazdan çektiği şutta top direkten geri geldi. 38′ Eren ve Lukoki, yaşadıkları tartışmanın ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldılar.

Eren ve Lukoki, yaşadıkları tartışmanın ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldılar. 31′ Wallace, rakibine yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

Wallace, rakibine yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. 30′ İlk yarım saat sonunda gol dışında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

İlk yarım saat sonunda gol dışında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. GOL! 10′ Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun topta Kudriashov’un müdahalesine rağmen ayakta kalan Tetteh, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

1′ Karşılaşma başladı.

İLK 11’LER

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Issam, Adem

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Mukairu, Amilton, Jahovic

STAT: Yeni Malatya

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: beIN SPORTS HD1 (Canlı izle: Üyelik gerektirmektedir)

Yeni Malatyaspor’da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken, Antalyaspor’da Doğukan Sinik, Serdar Gürler ve Drole sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemiyor.

YEDİNCİ RANDEVU

Fraport TAV Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, bundan önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4'ünü kırmızı- beyazlılar, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

2019-2020 sezonunda rakibiyle ligde iki kez karşılaşan Antalyaspor, sahasındaki maçı 3-0, deplasmanda ise 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.

ÜÇ MAÇ DAHA VAR

Günün diğer maçlarında saat 16:00’da Erzurumspor ile Çaykur Rizespor Erzurum’da ve Medipol Başakşehir ile Göztepe İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

ERZURUMSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE

Günün son maçında ise Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü 19:00’da konuk edecek.

FENERBAHÇE – FATİH KARAGÜMRÜK