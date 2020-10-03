Stjepan Tomas: Bu rakımda 1 puan almak iyi

Süper Lig’in 4. haftasında BB Erzurumspor deplasmanında rakibiyle 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Stjepan Tomas karşılaşmanın ardından konuştu.

Hırvat teknik adam, “Burada oynamak çok zor, Erzurum zor bir deplasman. Rakımdan dolayı, havadan dolayı ilk devre oyunumuz etkilendi. İkinci devre oyundan memnunum. Top bizde kaldı, kontrol bizdeydi. Rakip kalede pozisyonlar da ürettik. İki, üç pozisyonda gol kaçırdık. Geçen hafta da yüzde 100 net pozisyon vardı ama inşallah toparlayacağız. Yeni transferler gelecek. Bu rakımda 1 puan almak iyiydi” dedi.