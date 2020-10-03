Selma Rodopman: Türk yelkeni bize emanet

Yelken sporunun Türkiye'deki lokomotiflerinden Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, SÖZCÜ HaftaSonu'nun bu sayısında yakın planda… İlk söz Şube Sorumlusu Selma Rodopman'da. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi de olan Rodopman, yelkenin hayatına nasıl girdiğiyle başlıyor söze…

OĞLU İSTEDİ VE…

“Oğlum Alp Rodopman'ın (Milli yelkenci), Fenerbahçe'de yelkene başlamasıyla 2003'te bu sporla tanıştım. Alp, o dönemde Fenerbahçe'de yelken yapmayı çok istedi ancak yaş grubunda birlikte bu sporu yapacağı bir sporcu yoktu. Ben de hevesini kırmamak adına oğlumla birlikte yelkene başladım. Biraz radikal bir karar gibi görünüyordu bu ancak yelkenin içinde gün geçtikçe daha aktif rol almaya başladım. Bugün geldiğimiz noktada farklı kulvarlarda da olsa oğlumla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çatısı altında Fenerbahçe için ve tabii ki kulübümüzün amaçları doğrultusunda Türk sporu için emek harcıyoruz, emaneti taşıyoruz. Alp de şu anda olimpik hazırlık takımımızda olimpiyat kotası almak için çalışıyor.”

2016'DA BAŞLAYAN SPONSORLUK

“Şube sorumlusu olarak 2015'te göreve geldiğimde bir plan oluşturduk. Yelkende sayısız başarıya imza atan, dünyaca ünlü bir antrenör olan Dr. Malte Philipp ile çalışmaya başladık. Şubeyi, altyapı ve olimpiyat hazırlık takımı olarak ikiye böldük; hedefler koyduk. Doğuş Grubu da ortaya konan vizyona inandı. 2016 yılında şubemize sponsor oldular. İki büyük marka bir araya geldi. Buna, Türkiye'de olimpik bir branşta yapılan en büyük sponsorluk anlaşması diyebiliriz.”

HER YIL 1000 YENİ YELKENCİ

“Yelken, büyük bir özveri ve gönüllülük isteyen bir branş. Tüm kulüplerimiz bunun için büyük özveri gösteriyor. Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak spor okullarımız, altyapımız, kurumsal şirketlere verdiğimiz yelken eğitimleriyle her yıl 1000 kişiyi yelken ile tanıştırıyoruz. Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak nihai bir hedefimiz kaldı: Olimpiyatlarda madalya kazanmak! Sporcularımızın, Fenerbahçemize ve ülkemize 2021'de bu sevinci yaşatacağına inanıyoruz.”

GELECEĞİN SPORCULARI BURADA

“Yelken yaz okulumuzda, yetenekli gençleri seçiyoruz. Geleceğin olimpik sporcuları da buradan yetişiyor. Nasıl Alp, Alican ve Çağla buradan yetişip olimpiyatlarda ülkemizi temsil etti ise bir sonraki nesil de buradan yetişecek.”

CORONA DURDURAMADI

“Covid-19 sebebiyle sporcularımızın denizde antrenman yapamadığı dönemler oldu, olimpiyatlar bir yıl ertelendi ama bu bizim heyecanımızı durdurmadı. Biz aynı heyecan, istek ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

DOĞUŞ’UN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

“Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak bizi sonuna kadar destekleyen Başkanımız Ali Koç'a ve Sayın Ferit Şahenk'e de teşekkür ediyorum. Doğuş Grubu, maddi ve manevi desteklerini bir yıl daha uzattılar. Bizim için çok kıymetli.”