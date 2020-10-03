Okan Buruk: ‘Elimizdeki oyunculardan ayrılma niyeti olan yok’

Süper Lig'in 4. haftasında Medipo Başakşehir, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, “Bugün istek olarak önceki maçların üstündeydik. Belki 25 şutumuz var, 20 ortamız, 12 kornerimiz var birçok şeyimiz var ama golümüz yok. Gol olmadıktan sonra bunları konuşmanın anlamı kalmıyor. Ama oyun konsantrasyonu olarak çok iyiydik. Bu oyunu devam ettirirsek geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir'e tekrar ulaşacağız” dedi.

“Yeni transferlerin de bize katılmasıyla daha iyi olacağız” diyen Buruk, “Pazartesiye kadar hücuma katkı sağlayacak bir oyuncu daha almayı düşünüyoruz. İnşallah gol sorununu çözeceğiz. 6-7 ofansif oyuncunun sahada olduğu girenlerle bu sayı 8'e de çıkıyor ama bir türlü gol atamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Bir oyuncu alacağız’

Hücum hattına bir transfer daha yapacaklarını dile getiren Buruk, “Bugünkü oyunda hem Ba hem Aleksic'i, Crivelli'nin arkasında kullanmaya çalıştık. 4-1-4-1 sisteminde yine önde hücumcularla oynamaya çalıştık. İrfan'ın yokluğu tabii ki bizim bu maçta maçta en fazla ihtiyacımız olan şey kreatif yapısıydı. O olmayınca bunu Ba ve Aleksic ile yapmaya çalıştık. Hücum hattına tabii ki bir forvet, bir sol kenar, bir orta saha almak isterim ama şu anada TFF'den bize verilen bütçede böyle bir şey yok. 1 oyuncu alacağız bu da yarın büyük ihtimal belli olur” dedi.

‘Elimizdeki oyunculardan ayrılma niyeti olan yok’

“Hedefi olmayan oyuncularla yollarımızı ayıracağız” açıklamasının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, “Tabii ki hedefimiz tekrar şampiyonluk. Oyuncularımızla konuştuk, başkanımız da; ‘Hangi oyuncu olursa olsun ayrılmak isteyen gelsin, mutsuz olan varsa gelsin’ diye konuştu. Bu anlamda kimseden böyle bir talep almadık. Kadromuzun yapısı içinde, kalabalık kadroydu, 2-3 kişi ayrıldı. Bunun dışında herhangi bir oyuncudan böyle talep gelmedi. Bir tek bu sene Clichy ayrıldı o da ailevi sebeplerden dolayı. Takımın önemli bir parçasıydı, onun eksikliğini hissediyoruz. Özelikle liderlik anlamında önemli parçaydı. Elimizdeki oyunculardan ayrılma niyeti olan yok” diye cevap verdi.

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‘Türkiye'deki hakemlerin oyunu biraz daha oynatması lazım’

Müsabakanın hakemi Özgür Yankaya'nın performansı hakkında da görüşlerini aktaran Buruk, “Çok durdu oyun. Göztepe takımını suçlayamam, sahada bir hakem var, onun maçı yönetmesi gerekiyor. Devamlı zaman geçirilmesi, yere yatırılması, ilk yarıdaki uzatmayı bile tam oynatmadı. Avantajı oynatmadı, durdurup rakibe kart gösterdi. Futbolu bilmek gerekiyor, futbolu bilenlerle bilmeyenleri aynı sahaya koyunca bu zor oluyor. Özgür Yankaya'nın futbolu daha fazla hızlandırması için gayret göstermesi lazım. Türkiye'deki hakemlerin oyunu biraz daha oynatması lazım. İnşallah hakemlere de izletip, ‘bu oyunu böyle yönetmen lazım' diye gösterirler. Türk futbolunun kaliteye ihtiyacı var” diye konuştu.

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‘Şampiyonlar Ligi'nde iddiamız yok gibi bir düşüncemiz yok’

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile yer aldıkları grubu değerlendiren Okan Buruk, “Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbayı istemezseniz deseniz bu torbayı seçerdik. 3 tane iyi takımla grupta yer alacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde iyi bir gruptan çıktık. Burada da elimizden geleni yapacağız. Hem TFF'nin belirlediği bütçeleri hem de UEFA'nın kriterleri neticesinde güzel bir kadro kurma şansımız yok. Diğer takımların bütçeleriyle yarış etme şansımız yok. Ama elimizdekilerle en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki korkulacak takımlar. Paris Saint Germain'in dün maçını izledim, ofansif anlamda çok üretken bir takım. Ama sahaya çıkıp en iyisini yapmaya çalışacağız. Ülke puanının önemini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iddiamız yok gibi bir düşüncemiz yok” şeklinde konuştu.