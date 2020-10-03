Nkoudou, Gençlerbirliği maçında yok

Beşiktaş, Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges Kevin Nkoudou sakatlığından dolayı Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın 1 Eylül 2020 tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol biseps femoris adalesinde ikinci derece strain tespit edilerek tedavi edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, takımımızın 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmamıştır” denildi.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 4 Ekim Pazar günü 16:00’da karşı karşıya gelecek.
“Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar.”