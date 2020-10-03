MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor Antalyaspor 1-0 | Süper Lig 4. hafta

Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Sezon başında 650 bin Euro’ya Sparta Prag’dan kiralanan Tetteh’in 10. dakikadaki golü, maçın sonucunu belirledi.

Yeni takımıyla ilk golünü kaydeden Tetteh’in bir vuruşu direkten dönerken, 23 yaşındaki futbolcu uzatma dakikalarında da yüzde yüzlük bir gol fırsatından yaralanamadı. Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle ligdeki ilk üç puanını hanesine yazdırırken, Antalyaspor’un yenilmezlik serisi sona erdi.

Düşük tempoda başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip, Tetteh’in 10. dakikada attığı golle öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topta savunmanın müdahalesine rağmen ayakta kalan Tetteh, takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da pozisyon bulamazken, seyir zevki oldukça düştü.

TETTEH İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI

İkinci yarı ise ilk yarıya oranla daha tempolu başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci 45 dakikada iki takım da gol atma becerisi gösteremedi. Özellikle Tetteh’in uzatma dakikalarında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ezmesi, Yeni Malatyaspor’u ikinci golden etti. İlk yarıda bulduğu golü savunmayı başaran Yeni Malatyaspor, mücadeleden 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor puanını 4 yaparken, Antalyaspor 7 puanda kaldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih (Hadebe dk. 83), Karim, Ahmed, Acquah (Ndayishimiye dk. 83), Cueva (Mustafa dk. 83), Lukoki (Zeki dk. 68), Adem, Tetteh (Kubilay dk. 90)

Yedekler: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri (Podolski dk. 45), Hakan, Amilton, Mukairu (Sidney dk. 45), Fredy (Ufuk dk. 76), Jahovic (Orgill dk. 45),

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor), Eren, Fredy (Antalyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 10′ Karim Hafez'in rakip sahaya doğu yaptığı ortada topla buluşan Tetteh’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16′ Hakan'ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta Yeni Malatyaspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39′ Ceza sahasında topla buluşan Tetteh’in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğe çaparak dışarı çıktı.

51′ Sol kanattan gelişen atakta Adem'in kale içerisine çektiği şutta oluşan karambolde topla buluşan Semih beklemeden vurdu ancak kaleci topu ağlara gitmeden son anda engelledi.

66′ Sidney'in sağ kanattan çektiği şut, savunmaya tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

74′ Antalyaspor'da Eren, sağ kanatta rakip yarı alanına taşıdığı topu ceza alanına ortaladı ancak hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

90′ Ceza alanı dışından Bünyamin'in kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2′ Savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Tetteh, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruş yapmayı başaramadı. Tetteh’in ayağına dolandırdığı top Boffin’de kaldı.