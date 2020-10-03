MAÇ SONUCU | Leipzig 4-0 Schalke

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Başakşehir rakibi olan Leipzig, Almanya Bundesliga’nın 3. haftasında sahasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu’nun formasını giydiği Schalke 04’ü konuk etti. Red Bull Arena’da oynanan karşılaşmada Leipzig rakibini 4-0’lık skorla mağlup etti.

Leipzig, 31. dakikada Can Bozdoğan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 35. dakikada Angelino ve 45. dakikada Orban’ın attığı gollerle farkı 3’e çıkardı ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 80. dakikada Halstenberg penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 4-0.

Bu sonuçla Leipzig liderlik koltuğuna otururken, puansız Schalke 04 ligin son sırasında kaldı. Konuk ekipte milli futbolcu Ozan Kabak cezası nedeniyle forma giymedi. Başka bir milli oyuncu Ahmed Kutucu ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada görev almadı. Trabzonspor’dan Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth ise 72. dakikada Forsberg’in yerine oyuna dahil oldu.