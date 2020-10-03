MAÇ SONUCU | Leeds United 1-1 Manchester City

İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Elland Road’da oynanan mücadelede 90 dakika sonunda takımlar sahadan birer puanla ayrıldı: 1-1.

Geçen hafta Leicester City’ye sahasında 5-2 yenilen Manchester City, bu maçta 17. dakikada Sterling ile 1-0 öne geçti. Maça yedek başlayan İspanyol forvet Rodrigo, 56. dakikada oyuna girip 3 dakika sonra Leeds United’ın beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

Geride kalan yarım saatlik dilimde Bielsa ve Guardiola’nın hamleleri skoru değiştirmeye yetmedi.

Lige yeni yükselen Leeds 4 maç sonunda 7 puana yükselirken, bir maçı eksik olan Manchester City ise 4 puanla haftayı tamamladı.

Milli aranın ardından Leeds United, sahasında Wolverhampton ile; Manchester City ise Arsenal ile karşılaşacak.