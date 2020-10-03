MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 0-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig’in dördüncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Yoğun bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada taraflar sahadan 0-0’lık skorla berabere ayrıldı.
Lige iyi bir giriş yapan ve 3 maçta 6 puan toplayan Erzurumspor, bu sonuçla puanını 7’ye yükseltti. Dadaşlar’ın ligdeki iki galibiyetini de deplasmanda almış olması da dikkat çekti.
Çaykur Rizespor ise bu sonuçla ligdeki ikinci puanını aldı. Rizespor lige istediği girişi yapamazken dört maçta yalnızca iki gol atabildi. Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Rizespor, MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Erzurumspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.
STAT: Kazım Karabekir
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS HD2
HAKEM: Ümit Öztürk
BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Mina, Hasan, Kaan, Murat, Boumal (Donald 69′), İbrahim, Obertan (Sissoko 74′), Novikovas, Emrah, Muhammed (Ömer 69′)
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Fabricio, Doğan (Donsah 46′), Yasin (Abdullah 60′), Boldrin, Michalak (Samudio 59′), Remy (Skoda 90+3′)
TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas
SARI KARTLAR: Hasan / Remy, Boldrin, Donsah