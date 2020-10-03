MAÇ SONUCU | Başakşehir 0-0 Göztepe

Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Son şampiyonun kaybı bu maçta da devam etti. İki takımın mücadelesinde 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı: 0-0.

3 maçta da puan alamayan Başakşehir, Göztepe’ye maç boyunca 1 şut imkanı verdi. İzmir temsilcisi karşılaşma boyunca isabetli şu çekemedi.

Topa hakim olan Başakşehir’in 20’nin üstündeki şut girişimde sadece 4 isabet çıktı.

Süper Lig’in son şampiyonu bu sezon oynadığı 4 maçta gol atamazken, bu karşılaşmayla birlikte ilk puanını almış oldu. Göztepe ise üst üste 3. beraberliğini alırken 4 hafta sonunda puanını 6’ya yükseltti.

Milli ara sonrasında Göztepe sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Başakşehir ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Bu sezon da şampiyonluk adayı olması beklenen Başakşehir, ilk 4 haftayı ligin son sırasında kapattı. (Puan durumu: TFF.org)

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ZOR GRUP

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Medipol Başakşehir, zor bir kura çekerek H Grubu’nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

Süper Lig’e kötü bir form grafiğiyle başlayan İstanbul ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına 20 Ekim’de çıkacak. Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak olan Başakşehir, 1 hafta sonra sahasında Devler Ligi’nin son finalisti PSG’yi ağırlayacak.

Başakşehir, 4 Kasım Çarşamba günü de İstanbul’da İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası dışına gönderdiği pasta Ponck'un gelişine vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı.

32. dakikada Aleksic'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ponck'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

33. dakikada sağ kanatta Visca'nın içeriye çevirdiği pasta Demba Ba'yı geçen top ceza sahası sol çaprazında Mete Kaan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Atınç, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara, pasını ceza sahası içindeki Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

56. dakikada orta sahada Caiçara'dan pası alan Crivelli, sağ kanattan hızla ilerleyerek topu ceza alanında arkada tarafta bulunan Mete Kaan'a verdi. Mete'nin altıpastan yaptığı vuruş auta çıktı.

66. dakikada Hasan Ali'nin kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

M.Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck (Enes Karakuş dk. 90), Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Mahmut Tekdemir dk. 68), Danijel Aleksic, Edin Visca, Mete Kaan Demir (Kerim Frei dk. 68), Enzo Crivelli (Berkay Özcan dk. 90), Demba Ba (Fredrik Gulbrandsen dk. 83)

Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Emre Kaplan, Cemali Sertel, Muhammed Sarıkaya,

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 59), Yalçın Kayan (Andre Poko dk. 83), Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro (Guilherme dk. 46), Halil Akbunar, Zlatko Tripic (Cherif Ndiaye dk. 77), Brown Ideye (Efe Binici dk. 83)

Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Lamine Gassama, Marko Mihojevic, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Tripic, Poko (Göztepe), Okan Buruk, Epureanu (M.Başakşehir)