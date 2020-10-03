Lakers adım adım şampiyonluğa… Davis, Kobe’nin güvenini boşa çıkarmadı

NBA’de final serisinde heyecan ikinci karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Lakers parkeden 124-114 galip ayrılarak seriyi 2-0 yaptı.

Los Angeles Lakers’ta LeBron James 33 sayı, 9 ribaund, 9 asist, Anthony Davis 32 sayı, 14 ribaund ve Rajon Rando 16 sayı, 10 asistle mücadele ederek galibiyeti getirdi. Miami’de ise sakatlıkları bulunan Goran Dragic ve Bam Adebayo oynamazken, Jimmy Butler 25 sayı 13 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Lakers ile Miami arasında oynanacak final serisinin üçüncü maçı 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30’de oynanacak.

DAVIS O ANI UNUTAMIYOR

Karşılaşmanın ardından Anthony Davis, henüz 19 yaşındayken 2012 Olimpiyat Oyunları sırasında, geçtiğimiz Ocak ayında geçirdiği helikopter kazası sonrası 13 yaşındaki kızı ile birlikte hayatını kaybeden Los Angeles Lakers’ın efsane oyuncularından Kobe Bryant ile ilgili konuştı.

İngiltere’de düzenlenen 2012 Olimpiyat Oyunları sırasında Kobe Bryant’ın ailesi ile konuştuğunu belirten Davis, ESPN’e yaptığı açıklamada “Oraya ilk gittiğimizde, Kobe ailem ve benim yanıma geldi. Babama ‘Bay Davis, oğlunuz benimle birlikte… Bu genç yeteneği kanatlarım altına alıyorum. Olimpiyat Oyunları sürecince ben nereye gidersem o da yanımda olacak‘ dedi. Ve öyle de yaptı. Kobe nereye giderse ben de oraya gidiyordum” şeklinde anlattı.

KOBE AKIL HOCALIĞI YAPTI

Daha sonra iletişimi hiç koparmayan ikilinin arkadaşlıkları ilerledi. Davis’e akıl hocalığı yapan Kobe Bryant, yıldız basketbolcunun gelişiminde büyük pay sahibi oldu. Davis de, gün geçtikçe büyüyen performansı ile Kobe Bryant’ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı.

Kobe Bryant, Los Angeles Lakers’da Anthony Davis ile birlikte oynamayı çok fazla istese de, bir türlü ikili aynı takımda yer alamadı. Tam yedi yıl New Orleans Pelicans forması giyen Davis, takımdan ayrılmak için doğru zamanın gelmesini bekledi. Los Angeles Lakers’a, Kobe Bryant basketbolu bıraktıktan üç yıl sonra, 2019-2020 sezonunun başında gelen Davis, LeBron James’in takım arkadaşı oldu.

Anthony Davis ve Kobe Bryant, bir takımın şampiyonluğu için birlikte oynamasalar da, All-Star maçlarında üç kez aynı takımda yer aldılar.

TARİHE GEÇEBİLİR

Anthony Davis, final serisinde 33 sayı, 11.5 ribaund ortalaması yakaladı. Yıldız basketbolcu, NBA finallerinde 30 sayı, 10 ribaund ve yüzde 75 şut isabeti üstü ortalama ile oynayan beşinci oyuncu oldu. Davis böylece Los Angeles Lakers efsaneleri Shaquille O’Neal ve Kareem Abdul-Jabbar ile Boston Celtics’in unutulmaz isimleri Kevin McHale ve Larry Bird’i yakaladı.

Davis, inanılmaz başladığı finallerdeki bu performansını sürdürürse, hem tarihteki yerini alacak hem de LeBron James ile birlikte Los Angeles Lakers’a 17. şampiyonluğu kazandırmayı başaracak.