Kapalı kutu Rosier

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından sağ bekteki boşluğu Necip ile doldurmaya çalışan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yaptı. Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralanan Valentin Rosier, önceki gece İstanbul'a geldi, dün sabah sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzaladı.

Guadaloupe asıllı Fransız oyuncu, 2015'te Rodez'de profesyonel olduktan sonra Temmuz 2016'da Dijon'a geçti. Bu kulüpte 60 maçta 7 asist yaptı. Temmuz 2019'da 5 milyon Euro ve bir futbolcu karşılığında Sporting'e transfer olan 25 yaşındaki Fransız sağ bekin sezon boyunca 9'u ligde 5'i Avrupa kupalarında 17 maç oynayıp gol ve asist üretememesi dikkat çekti.

Rosier, ülkesi Fransa'nın U21 takımında 4 kez forma giydi.

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