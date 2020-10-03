İtalya’da dev maç öncesi corona krizi! Juventus ‘hazır’, Napoli’ye seyahat yasak!

İtalya Serie A’nın şampiyonluk adayı Juventus, yapılan testlerde kulüp genelinde iki pozitif sonuca rastlanmasının ardından tüm kadronun izolasyon altına alındığını açıkladı. Pazar günü kritik maçta Napoli ile bir araya gelecek olan Juventus’ta testleri pozitif çıkan iki kişinin oyuncu ekibi, teknik ekip veya sağlık ekibinden olmadığı aktarıldı.

Oyuncuların birlikte izolasyona alındığı Juventus, Napoli maçında sahada olmalarının önünde bir engel olmadığını ve maçı oynamaya hazır olduklarını kulübün resmi yayın organları üzerinden duyurdu.

Napoli’ye uçuş izni yok!

Ancak Napoli cephesinde durum daha karmaşık. Yerel sağlık otoriteleri Napoli’nin Juventus deplasmanında sahaya çıkmak için Torino’ya uçmasına henüz izin vermedi. Kulüpteki corona virüsü vakaları nedeniyle bu engel koyulurken Napoli’den bu duruma ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Napoli’de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas ve Polonyalı yıldız orta saha oyuncusu Piotr Zielinski’nin testleri pozitif çıktı. Öte yandan bir de kulüp çalışanında Covid-19 tespit edildi. Kulüpte görülen vakaların Genoa maçının ardından çıkması da dikkat çekti.

Cuma günü yapılan testler sonucunda toplam pozitif vaka sayısı 19’a ulaşan Genoa’nın 3 Ekim’de Torino ile oynaması gereken karşılaşma vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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İtalyan spor basınında çıkan haberlerde UEFA’nın belirlediği protokolün altı çizilirken, bu protokole göre 10 veya daha fazla pozitif vakası bulunan takımlar en fazla bir kere maç erteleme talebinde bulunabiliyor. Biri kaleci olmak üzere 13 oyuncusu oynayabilecek durumda olan takımların da sahaya çıkması bekleniyor.

Bu durumda 11’i oyuncu, 4’ü teknik heyet personeli olmak üzere 15 kişinin Covid-19 olduğu Genoa hakkını kullanırken, sonraki haftalarda benzer durumun tekrar etmesi durumunda takım, söz konusu maça ya elindeki oyuncularla çıkacak ya da sahaya çıkmaması halinde hükmen yenik sayılacak.

Napoli’de bu sayı 10’u bulmazken kulübe getirilen seyahat kısıtlaması soru işaretleri doğuruyor. Bu kısıtlamanın ardından Juventus’un maçı oynamaya hazır olduğu yönünde yaptığı açıklama (yukarıda) da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Juventus eleştiriliyor

Sosyal medyada Juve’nin, Napoli’yi her koşulda oynamaya zorladığı ya da izin çıkmaması halinde Napoli’nin hükmen yenik sayılması için böyle bir paylaşım yaptığı öne sürüldü. Napoli’nin özel durumu üzerine İtalya Futbol Federasyonu’nun ve Serie A yönetiminin acilen bir karar alması bekleniyor.

Lige fırtına gibi başlayan Napoli, ikide iki yapmış ve iki maçta 8 gol atıp kalesinde hiç gol görmemişti. Juventus’un ise iki maçta 4 puanı bulunuyor.