Galatasaray’ın kaybı büyük… Avrupa vedası yıkım etkisi yarattı

Galatasaray için sıradan bir gün değildi geride kalan perşembe… 1 Ekim, Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluş tarihiydi. Bu anlamlı günde, “Türk olmayan takımları yenmek” şiarına sahip Galatasaray, Glasgow Rangers'a beklenmedik şekilde elendi.

Maç içinde ve sonrasında yaşananlar ise sarı-kırmızılılar adına taşları yerinden oynatacak cinstendi.

TAKIMIN ÖZGÜVENİ SARSILDI

Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturma adına sezona iyi başlayan Galatasaray, önce formsuz Fenerbahçe'yi yenemedi, ardından da büyük umut bağlanan Avrupa Ligi'ne veda etti. Fatih Terim'in “Bazıları idare ediyor” diyerek oyuncularını hedef alması özgüven sarsıntısının işaretiydi.

TERIM-YÖNETIM ÇATLAĞI ARTTI

Fatih Terim'in tek göndermesi futbolculara değildi. Transfer döneminin sonlarına gelinirken beklenen isimlerin alınmamasına Terim, “Almak kadar satmak da önemli. Bazıları kırılıyor ama satmayı beceremiyoruz” diyerek yönetime taş attı.

Yönetimin, sürekli eleştirilmekten dolayı tepkili olduğu belirtiliyor.

EKONOMİK KAYIP CAN SIKTI

Pandemi nedeniyle önemli gelir kaybına uğrayan Galatasaray'da, Avrupa Ligi'ne UEFA gelirleri nedeniyle büyük önem veriliyordu.

Gruplara katılım, galibiyet, beraberlik ve gruptan çıkma gibi primlerle hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi bekleyen yönetimin planları şok elenişle bir anda altüst oldu.

OYUNCULAR VİTRİNE ÇIKAMADI

Yönetimin bir diğer planı ise takımdan gönderilmesi düşünülen Belhanda, Diagne ve Babel gibi yıldızların Avrupa Ligi'nde vitrine çıkmasıydı. Bu gibi futbolcuların devre arasında yüksek bedellere satılması düşünülüyordu. Rangers bozgunu, bu planların bozulmasına neden oldu.

BİR ZAMANLAR ASLANDI

Avrupa defterini çok erken kapatan Galatasaray, mazisini mumla arıyor. Uluslararası arenada bir zamanlar Türkiye'nin yüz akı olan sarı-kırmızılılar, son dönemde başarısız performansı ile büyük hayal kırıklığı yaşatıyor.

Galatasaray, Avrupa kupalarında son oynadığı 35 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi. Bu süreçte 10 beraberlik alan Galatasaray, 21 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2015-16 sezonunda Benfica, 2018- 19'da Lokomotiv Moskova ve bu sezon ön eleme maçlarında Neftçi Bakü ile Hajduk Split'i yenebilen sarı-kırmızılılar, başka galibiyet yüzü göremedi.

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