Fuat Çapa: 1 puana üzüleceğimiz maçta yenildik

Süper Lig 4. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü’nde teknik direktör Fuat Çapa, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Geçen hafta Sivas karşılaşması sonrası iyi oyunu devam ettirip iyi skor ile ayrılmayı düşünüyorduk” diyen Çapa, “Karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. İlk 25 dakika için istediğimiz oyunu tam olarak oynayamadık. Biz de onların zaaflarını tam olarak değerlendirmedik. Oyunun yönünü yeterince değiştirerek oynayamadık. Bunlara rağmen ilk yarıda net pozisyonlara giren bizdik. Rakibin de beklemediğimiz anda pozisyonu yokken golü buldu ve geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyunu lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. Girmiş olduğumuz çok sayıda net pozisyonu değerlendiremedik. Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk. Sevindirici olan çok sayıda pozisyona girmemiz. Evde oynamamıza rağmen oyuncularımın zaman zaman bu kadar yumuşak oynaması kabul edilemez” dedi.

Maçın hakemine ve rakibin galibiyet sevincine değinen Çapa, “Voca'nın burnu kırık ama kart yok. Diğer taraftan Paintsil şu anda hastaneye gitti ve yine kart yok. Bunlar da bizim adımıza üzücü gelişmeler. Son olarak galip gelince sevineceksiniz. Ama onun da bir yolu yordamı var. Bugüne kadar ‘selfie’lerin soyunma odasında çekildiğini biliyordum. Ama stadın orta sahasında çekildiğini ilk defa gördüm. Açıkçası rakibimize yakıştırmadım. Sevinmek en doğal hakları. Fakat üslubu ve yeri yadırgadığımı söyleyebilirim” diyerek açıklamasını sonlandırdı.