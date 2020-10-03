Fenerbahçe’nin 16. transferi İstanbul’a geliyor

Transfer sezonunun en hareketli takımı Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Roma’da forma giyen Diego Perotti’yi İstanbul’a getiriyor. Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Arjantinli futbolcunun bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin bu sezonki 16. transferi olacak olan Perotti’nin, bonservisi ile birlikte kadroya dahil edileceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, Roma’ya transfer için ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği ise netlik kazanmadı.

Fenerbahçe, Perotti’den önce Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Mame Thiam, Papiss Cisse, Sinan Gümüş, Jose Sosa, Filip Novak, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Mbwana Samatta, İsmail Yüksek ve Barış Sungur‘u transfer etmişti.

SIK TAKIM DEĞİŞTİRMİYOR

Fazla takım değiştirmemesi ile tanınan Diego Perotti, 5 yıldır Roma forması giyiyor. Perotti’nin Roma’dan önce Sevilla'da 6, Genoa'da 2 yıllık bir takım geçmişi bulunuyor.

Takım değiştirmemedeki istikrarını son dönemde saha içinde pek yakalayamayan Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma formasını 26 kez terletirken, 1131 dakika sahada kaldı. Perotti, ortalama 43 dakika oynadı.

Roma formasını toplamda 138 kez giyen Perotti’nin 32 gol atarken, 26 de asist yaptı. Arjantinli kanat oyuncusu, kariyerinde ise toplam 395 maç oynadı. Perotti bu maçlarda 56 gol, 58 asistlik bir performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu, Arjantin Milli Takımı’nda da 5 kez görev aldı.

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