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Fenerbahçe Karagümrük maç özeti ve golleri! Kanarya Samatta ile güldü!

Süper Lig'İn 4. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz iki haftada puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, yeni transferinden Samatta'nın attığı 2 gol ile Karagümrük maçından galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibin tek golü ise penaltıdan Sabo kaydetti. İşte Fenerbahçe Karagümrük maçının dakika dakika özeti ve golleri...

21:07 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe Karagümrük maç özeti ve golleri! Kanarya Samatta ile güldü!

Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta heyecanı bu akşamki Fenerbahçe Karagümrük maçıyla devam etti. Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı 2-1’lik skor ile kazanan sarı-lacivertliler puanını 8’e yükseltirken, Karagümrük 7 puanda kaldı.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

Dk. 1: Maç başladı!

Dk. 5: Serbest vuruşta Sosa'nın ortasına Lemos vurdu, top üst direkten döndü. Fenerbahçe gole yaklaştı.

GOL! Dk. 24: Caner'in kornerden ortasında ön direkte Samatta vurdu ve skor 1-0 oldu. Yeni transfer ilk golünü attı.

İlk yarı sona erdi.

Dk. 46: İkinci devre başladı.

GOL! Dk. 68: Sosa'nın ortasında Samatta yine sahnede! Samatta, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Dk. 77: Lemos'un koluna gelen top sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL! Dk. 78: Sabo'nun penaltı golüyle skor 2-1!

Dk. 85: Bir kez daha penaltı! 77'de penaltı yaptırıp sarı kart gören Lemos, 85'te bir penaltıya daha sebebiyet verdi ve takımını 10 kişi bıraktı.

Dk. 88: Sabo bu kez kaçırdı! Altay penaltıyı kurtarıyor!

Dk. 90+5: Maç sona erdi.

Fenerbahçe karagümrük özet süper lig
Son güncelleme: 21:09 03.10.2020