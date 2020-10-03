Fenerbahçe Karagümrük maç özeti ve golleri! Kanarya Samatta ile güldü!

Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta heyecanı bu akşamki Fenerbahçe Karagümrük maçıyla devam etti. Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı 2-1’lik skor ile kazanan sarı-lacivertliler puanını 8’e yükseltirken, Karagümrük 7 puanda kaldı.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

Dk. 1: Maç başladı!

Dk. 5: Serbest vuruşta Sosa'nın ortasına Lemos vurdu, top üst direkten döndü. Fenerbahçe gole yaklaştı.

GOL! Dk. 24: Caner'in kornerden ortasında ön direkte Samatta vurdu ve skor 1-0 oldu. Yeni transfer ilk golünü attı.

İlk yarı sona erdi.

Dk. 46: İkinci devre başladı.

GOL! Dk. 68: Sosa'nın ortasında Samatta yine sahnede! Samatta, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Dk. 77: Lemos'un koluna gelen top sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL! Dk. 78: Sabo'nun penaltı golüyle skor 2-1!

Dk. 85: Bir kez daha penaltı! 77'de penaltı yaptırıp sarı kart gören Lemos, 85'te bir penaltıya daha sebebiyet verdi ve takımını 10 kişi bıraktı.

Dk. 88: Sabo bu kez kaçırdı! Altay penaltıyı kurtarıyor!

Dk. 90+5: Maç sona erdi.