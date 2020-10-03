Erol Bulut: ‘Milli aradan sonra daha iyi bir Fenerbahçe izleteceğiz’

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Teknik Direktörü Erol Bulut, galibiyeti ve takımın geçtiği alışma sürecini, “İlk penaltıya kadar iyi maç oynadık. Genel fotoğrafa baktığımızda yeni gelenler, uyum süreci ve yeni transferler oldu. Bu futbolcular 1-2 haftada çabuk bir şekilde alışması kolay değil. Bir hafta birisi geliyor, iki hafta sonra yeni transfer geliyor ve tüm antrenmanları baştan göstermemiz gerekiyor. Milli maç arası bizim için iyi olacaktır. Eksik olanlarla daha iyi çalışma programı olacak. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğiz” sözleriyle aktardı.

Karagümrük’ün kazandığı ikinci penaltıyı da değerlendiren Bulut, “Rakibin kazandığı ikinci bir penaltı oldu. Ben penaltı olmadığını düşünüyorum. Çünkü ondan önce Cisse'ye yapılan bir faul var. Kafayla çıkmasını engelledi rakip. Penaltı pozisyonu doğru ancak öncesinde faul vardı” yorumunu yaptı.

‘Herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyor’

Oyuncu değişiklikleri hakkında sorulan soruya cevap veren Bulut, “Sadece Ozan veya Mert Hakan'ın oyuna soktuk diye rakip üzerimize geldi diye konu yok. Benim oynattığım sistemde herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Birlikte hareket ederken bireysel yanlış yaptığımızda onları yaşadık” diye belirtti.

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‘5 Ekim sonrasında daha güzel bir Fenerbahçe izleteceğiz’

Hataların futbolda olduğunu belirten Erol Bulut, “Çalışarak her şeyi düzelteceğiz. Pazartesi transfer peridoyu bittiğinde her şeye daha konsantre olacağız. Futbolcuların kafasında bunlarda dolaşıyor maalesef. 5 ekim sonrasında daha güzel bir Fenerbahçe izleteceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Altay penaltıyı kurtararak 3 puanı kazandırdı’

Samatta ve Altay'ın bireysel performanslarına değinen genç teknik adam, “Samatta'nın performansı 2. maçı olmasına rağmen iyi bir maç sergiledi. Önümüzdeki haftalar daha da iyi olacak. Koşu yolları olsun, arkadaşlarıyla uyum süreci olsun. Altay'ın kalitesi belli. Türkiye’nin en iyi kalecilerden 1 veya ikincisi. Üzerine koyacaktır. İkinci penaltıyı kurtararak 3 puanı kazandırdı” şeklinde konuştu.