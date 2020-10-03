Çınar kardeşler iddialı: Bu kez madalya gelecek

Yelkende ülkemizi temsil etmesi kesinleşen bugün itibariyle dört sporcunun üçü Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu… Bunlardan ikisi, 470 sınıfında 4. kez olimpiyatlara katılacak Ateş ve Deniz Çınar kardeşler…

Olimpiyatlarda bu kez madalya hedeflediklerini söyleyen Çınar kardeşler, hem tecrübelerini hem de yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Bugüne kadar üç olimpiyata katıldık. Tokyo Olimpiyatları, 4. olimpiyatımız olacak. Ancak Rio'dan sonra 4. olimpiyata gitmesek mi diye konuştuk.”

ORGANİZASYON FARKI

“Bir kez daha katılsak bir şey fark etmeyecek' diye düşündük. Çünkü madalya kazanmayı sağlayacak organizasyon yoktu. Türkiye'de ‘Olimpiyatlara katılma hakkını kazandın mı yeter' şeklinde bir mantalite var. Fenerbahçe ve Doğuş birlikteliği önümüze ‘olimpiyat madalyası' hedefi koydu. İlk kez bir kulüp bize olimpiyat madalyası kazanma hedefiyle geldi. Bu bizim düşüncelerimizi değiştirdi ve biz de bu kez olimpiyatlarda madalya hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derecelerimiz madalyaya yakın olduğumuzu da gösteriyor.”

NEREDE OLSAK ARIYORLAR

“Dünyanın bambaşka bir noktasında bir başarı elde ettiğimizde Selma Hanım (Rodopman) bizi hemen telefonla arıyor. Başkanımız Ali Koç ve sponsorumuz Ferit Şahenk Bey de arayarak tebrik ediyor, bu inanılmaz bir destek.”

MOTİVASYON DOĞUŞ’TAN

“Olimpiyatlarda madalya alacağımızı düşünmesek F.Bahçe ve Doğuş'un bu yatırımlarını boşa harcayacak sporcular değiliz. Kendimize güveniyoruz. Üç olimpiyata katıldık, 15 yıldır bu sınıfta yarışıyoruz, tecrübemiz var. Bize sadece motivasyon ve destek gerekiyordu. F.Bahçe Doğuş bize o motivasyonu verdi. Fenerbahçe'de, dünyanın önde gelen ülkelerin sporcularıyla aynı imkânlara sahibiz.”