CANLI | Fenerbahçe 2-0 Karagümrük (İkinci yarı oynanıyor)

Fenerbahçe Karagümrük canlı! Fenerbahçe Karagümrük maçı ile Süper Lig’de 4. hafta heyecanı sürüyor. Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig’e lige flaş bir giriş yapan Karagümrük’ü konuk ediyor. Maçınn önemli anları SKOR’da.

Lige üç puanla başlayan ancak 2. haftada Hatayspor’la, 3. haftada ise Galatasaray’la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, üretkenlik sorununa son vererek kazanmak istiyor. Son olarak Başakşehir’i 2-0’la geçen ve 7 puanla 3. haftayı lider tamamlayan Karagümrük ise bir flaş skora daha imza atmanın peşinde.

FENERBAHÇE 2-0 KARAGÜMRÜK

GOL: Samatta 24′ ve 68′

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. GOL! Dk. 68: Sosa’nın ortasında Samatta yine sahnede! Samatta, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Dk. 46: İkinci devre başladı.

İlk yarı sona erdi.

GOL! Dk. 24: Caner’in kornerden ortasında ön direkte Samatta vurdu ve skor 1-0 oldu. Yeni transfer ilk golünü attı.

Dk. 5: Serbest vuruşta Sosa’nın ortasına Lemos vurdu, top üst direkten döndü. Fenerbahçe gole yaklaştı.

Dk. 1: Maç başladı!

İlk 11’ler belli oldu.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Sosa, Thiam, Samatta

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS HD1 (Canlı izle bağlantısı üyelik gerektirmektedir)

Fenerbahçe’de Nabil Dirar, Deniz Türüç, Serdar Aziz, Zanka, Garry Rodrigues, maç kadrosuna alınmazken Fatih Karagümrük’te ise tek eksik Cristobal Jorquera. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.