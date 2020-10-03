CANLI | Fenerbahçe 2-0 Karagümrük (İkinci yarı oynanıyor)

Fenerbahçe Karagümrük canlı! Fenerbahçe Karagümrük maçı ile Süper Lig’de 4. hafta heyecanı sürüyor. Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig’e lige flaş bir giriş yapan Karagümrük’ü konuk ediyor. Maçınn önemli anları SKOR’da.
Lige üç puanla başlayan ancak 2. haftada Hatayspor’la, 3. haftada ise Galatasaray’la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, üretkenlik sorununa son vererek kazanmak istiyor. Son olarak Başakşehir’i 2-0’la geçen ve 7 puanla 3. haftayı lider tamamlayan Karagümrük ise bir flaş skora daha imza atmanın peşinde.
FENERBAHÇE 2-0 KARAGÜMRÜK
GOL: Samatta 24′ ve 68′
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Sosa, Thiam, Samatta
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS HD1 (Canlı izle bağlantısı üyelik gerektirmektedir)
Fenerbahçe’de Nabil Dirar, Deniz Türüç, Serdar Aziz, Zanka, Garry Rodrigues, maç kadrosuna alınmazken Fatih Karagümrük’te ise tek eksik Cristobal Jorquera. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.