Atılay Canel: ‘Oyunun gri pozisyonları ne hikmetse Fenerbahçe lehine kullanıldı’

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Kadıköy'e puan veya puanlar almaya geldiklerini ifade ederek, “Oyun genelinde istediğimizi yaptık. Bilerek istediğimiz şekilde oyunu oynadık” dedi.

“Biz hedefimizden bugün mağlup olduk diye şaşmadan yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Canel, “Her maç üstüne koyacağız. Bizim bir hedefimiz var daha iyi oynayıp devre arasında katılacak oyuncularla daha iyi bir şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.

Canel maçın hakemleri hakkında ise “Oyunun gri pozisyonları ne hikmetse Fenerbahçe lehine kullanıldı. 2 penaltı pozisyonu var, 2 kere VAR'a gidildi, oyuncu değişiklikleri var ne hikmetse 5 dakika uzatma yapıldı. Yolumuz uzun ve bu yolda hedefimize varacağız” yorumunda bulundu.