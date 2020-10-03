Antalyaspor Kulübü: Hani maçlar seyircisiz oynanacaktı?

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynadıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrasında resmi sitesinden bir açıklama yaparak, karşılaşmaların seyircisiz oynandığı ligde rakibinin stada taraftar aldığını belirtti.

Akdeniz ekibi, stada alınacak kişilerin ve kontenjanın belli olduğu halde Malatya ekibinin tribünlere taraftar ve amigo aldığını, bu kişileri alırken de akredite ettiğine dair iddiada bulundu. Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor, 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Antalyaspor Kulübü’nün ‘İyi seyirler‘ başlığıyla yaptığı açıklama şöyle;

“Süper Lig'de takımımız adına 4'üncü haftayı ‘Süper' pandemi önlemleri ile geride bıraktık. Öncelikle; sahada 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor teknik ekibi ve futbolcularını kutlarız.

Ancak maalesef kutlamamız, saha içiyle sınırlı kalacaktır.

Çünkü;

Ülkemizdeki tüm futbol kulüpleri pandemi şartlarında hiçbir gelirleri olmadan, zor imkanlar altında Türk futboluna hizmet etmek için sahada yer alırken, insan sağlığının hiçe sayılmasını göz ardı edemeyiz.

Türkiye'nin her yerinde stada alınacak kişiler ve sayıları belli iken Yeni Malatya Stadı'nda eşine az rastlanır görüntülerle karşı karşıya kaldık. Kent protokolü ve ev sahibi ekibin yönetim kurulu dışında, 100'den fazla taraftarın ve hatta amigoların akredite edilerek formaları ile tribüne alındığını ve maç boyunca oyuna müdahalede bulunduklarını şaşkınlıkla izledik.

Hani ligin ilk yarısında müsabakalar seyircisiz oynanacaktı? Meğer maçlar seyircili oynanmaya başlamış da haberimiz olmamış! Nerede kaldı insan sağlığına verilen önem ve değer?

Uyarılarımız sonrası gerekli tespitte bulunan müsabakanın TFF temsilcileri Mustafa Yılmaz, Osman Yıldırım ve Mehmet Altındağ, karşılaşmanın akreditasyon listesinden bu iddiamızı rahatlıkla tespit edip gereğini yapmalıdır.

Bizler de bunun takipçisi olacağız.

Eğer ihtiyaç duyulursa, elimizde bulunan fotoğrafları TFF yönetimi ile paylaşmaktan imtina etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu”