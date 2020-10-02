UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Kuraları çekildi ve temsilmiz Başakşehir H grubunda Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile eşleşti. 20 Ekimde başlayacak olan grup aşaması, 9 Aralıkta sona erecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A GRUBU: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B GRUBU: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Mönchengladbach (Almanya)

C GRUBU: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Marsilya (Fransa)

D GRUBU: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E GRUBU: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F GRUBU: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G GRUBU: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H GRUBU: PSG (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), İstanbul Başakşehir (TÜRKİYE)

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