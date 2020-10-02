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UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu ve grup maçları içi futbol tutkunları bekleyişe geçti. Bu sene grup aşamasında Türkiye'yi sadece Başakşehir temsil edebilecek. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar 20 Ekim'de oynanacak.

09:58 -
Haberler Başakşehir
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Kuraları çekildi ve temsilmiz Başakşehir H grubunda Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile eşleşti. 20 Ekimde başlayacak olan grup aşaması, 9 Aralıkta sona erecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A GRUBU: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B GRUBU: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Mönchengladbach (Almanya)

C GRUBU: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Marsilya (Fransa)

D GRUBU: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E GRUBU: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F GRUBU: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G GRUBU: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H GRUBU: PSG (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), İstanbul Başakşehir (TÜRKİYE)

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