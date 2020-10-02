Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: ‘Akıl dışı bir penaltı kararı…’

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin son dakikalarda attığı penaltı golüyle 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın hakemi Fırat Aydınus’a tepki gösterdi.

Ağaoğlu, “Penaltı pozisyonu öncesinde bir elle oynama var televizyondan tekrarını izledim. Garip bir karar. Bizim haricimizde, hata yapan insanların şapkalarını önlerine koymalarını umut ediyorum ama o umutların da sonuna geldik. Her maç çıkışında neredeyse aynı şeyleri konuşuyoruz. Biz söylemekten bıktık, usandık ama ardı arkası gelmiyor artık bunların” dedi.

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Basın toplantısında konuşan Eddie Newton ise “Maçın gidişatını ise son dakikalardaki akıl dışı bir penaltı kararı değiştirdi. O karardan sonra da zaten skor belli oldu. Genel olarak bakacak olursak oyuncularımızın iyi oynadığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

‘Forvet transferi bitmek üzere’

Bir forvet transferini bitirmek üzere olduklarını belirten Ağaoğlu, “Önümüzde 3 günlük bir süre kaldı. Yolların ayrılacağı isimler için fazla süre kalmadı. Zaten bir forvet transferini gerçekleştirmek üzereyiz. Eğer işler istediğimiz gibi giderse önümüzdeki günlerde stoper transferi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.