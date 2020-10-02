Süper Lig’de 4. hafta iki maç ile başlıyor! Gaziantep Trabzonspor ve Ankaragücü Kayserispor

Süper Lig’de dördüncü hafta heyecanı iki kritik maç ile başlıyor. Gaziantep’te oynanan maçta Gaziantep FK, Trabzonspor’u konuk ediyor. Başkent’teki mücadelede ise MKE Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor bir araya geliyor. İki maçın da önemli gelişmeleri ve canlı takibi SKOR’da.
Oynadığı üç maçta iki beraberlik ve bir yenilgi alarak lige istediği girişi yapamayan Gaziantep, 4 puan toplayan ve zirveye doğru ilerlemek isteyen Trabzonspor’u konuk ediyor. İkinci haftayı bay geçen ve ligde iki maçta 1 puanı bulunan Ankaragücü ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Kayserispor’u ağırlıyor.
GAZİANTEP FK 0-0 TRABZONSPOR
GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet (Andre 11′)
TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Edgar (Campi 27′), Hüseyin, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS HD1 (Canlı izle: Üyelik gerektirmektedir)
MKE ANKARAGÜCÜ 0-1 HES KABLO KAYSERİSPOR
GOL: İlhan Parlak 42′
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Lukasik (Voca 46′), Diousse, Paintsil, Alper, Adzic, Börven
HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Campanharo, Kvrzic, Hasan, İlhan, Kanga
HAKEM: Bahattin Şimşek
YAYIN: beIN SPORTS HD2 (Canlı izle: Üyelik gerektirmektedir)
Gaziantep’te eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor’da ise Uğurcan Çakır, Stiven Plaza ve Anders Trondsen forma giyemiyor. Trabzonspor’da sakatlıklarını atlatan Joao Pereira ve Caleb Ekuban maç kadrosuna dahil edildi. Başkent’teki karşılaşmada ise iki takımda da önemli bir eksik yok.