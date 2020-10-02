Süper Lig’de 4. hafta iki maç ile başlıyor! Gaziantep Trabzonspor ve Ankaragücü Kayserispor

Süper Lig’de dördüncü hafta heyecanı iki kritik maç ile başlıyor. Gaziantep’te oynanan maçta Gaziantep FK, Trabzonspor’u konuk ediyor. Başkent’teki mücadelede ise MKE Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor bir araya geliyor. İki maçın da önemli gelişmeleri ve canlı takibi SKOR’da.

Oynadığı üç maçta iki beraberlik ve bir yenilgi alarak lige istediği girişi yapamayan Gaziantep, 4 puan toplayan ve zirveye doğru ilerlemek isteyen Trabzonspor’u konuk ediyor. İkinci haftayı bay geçen ve ligde iki maçta 1 puanı bulunan Ankaragücü ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Kayserispor’u ağırlıyor.

GAZİANTEP FK 0-0 TRABZONSPOR

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. İkinci devre başladı.

İlk yarı sona erdi.

Dk. 27: Trabzonspor’da sakatlanan Edgar Ie çıktı, Gaston Campi oyunda.

Dk. 11: Gaziantep’te sakatlanan Muhammet Demir’in yerine Andre oyuna girdi.

Dk. 1: Maç başladı!

İlk 11’ler belli oldu.

GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet (Andre 11′)

TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Edgar (Campi 27′), Hüseyin, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS HD1 (Canlı izle: Üyelik gerektirmektedir)

MKE ANKARAGÜCÜ 0-1 HES KABLO KAYSERİSPOR

GOL: İlhan Parlak 42′

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. İkinci devre başladı.

İlk yarı sona erdi.

GOL! Dk. 42: Kayserispor İlhan Parlık’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlhan Parlak yaz transfer döneminde Ankaragücü’nden ayrılıp Kayserispor’a imza atmıştı.

Dk. 1: Maç başladı!

İlk 11’ler belli oldu.

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Lukasik (Voca 46′), Diousse, Paintsil, Alper, Adzic, Börven

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Campanharo, Kvrzic, Hasan, İlhan, Kanga

HAKEM: Bahattin Şimşek

YAYIN: beIN SPORTS HD2 (Canlı izle: Üyelik gerektirmektedir)

Gaziantep’te eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor’da ise Uğurcan Çakır, Stiven Plaza ve Anders Trondsen forma giyemiyor. Trabzonspor’da sakatlıklarını atlatan Joao Pereira ve Caleb Ekuban maç kadrosuna dahil edildi. Başkent’teki karşılaşmada ise iki takımda da önemli bir eksik yok.