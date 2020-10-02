SON DAKİKA Sivasspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar, yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonrası Türkiye’yi Avrupa Ligi’nde temsil eden tek takım olarak kalan Sivasspor, I Grubu’nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti.
Qarabağ’da şu anda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle, temsilcimizin deplasmanda oynayacağı maçın başka bir ülkeye alınması gündemde… Dün Ermenistan’da oynanması gereken Ararat-Kızılyıldız maçı güvenlik nedeniyle Kıbrıs’ta oynanmıştı.
Kura çekimi sonrası grubu yorumlayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beIN Sports canlı yayınına bağlanarak şu ifadeleri kullandı:
“Baktığımız zaman grup iyi görünüyor. Yine de kolay değil… Villarreal’i zaten saymıyoruz. Diğer takımlar da güçlü… Biz de ona göre tedbirlerimiz alacağız. Biz de Avrupa’yı düşünerek kadromuzu kurduk. Ülkemizin puana ihtiyacı olması ve bu puanı arttırmanın bizim elimizde olması bizi hırslandırıyor. Benim hedeflerimden bir tanesi kesinlikle Avrupa’da başarılı olmak. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Avrupa’da as kadromuzla oynayacağız.”
Gruplarda her takım birbirleri ile ikişer kez karşılaşacak. 22 Ekim’de başlayacak grup maçları, 10 Aralık’ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla’nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk Stadyumu’nda oynanacak.
Alanyaspor, Beşiktaş ve son olarak da Galatasaray’ın elenmesinin ardından Avrupa Ligi’nde tek temsilcimiz olarak kalan Sivasspor, çekilişe 4. torbadan katıldı. Çekiliş sonrası takımlar, 4’erli 12 gruba ayrıldı.
Öte yandan Inter forması giyen Romelu Lukaku, UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-202 sezonunda Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar:
A GRUBU
B GRUBU;
C GRUBU
D GRUBU
E GRUBU
F GRUBU
G GRUBU
H GRUBU
I GRUBU
J GRUBU
K GRUBU
L GRUBU