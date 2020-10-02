SON DAKİKA Sivasspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar, yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonrası Türkiye’yi Avrupa Ligi’nde temsil eden tek takım olarak kalan Sivasspor, I Grubu’nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti.

Qarabağ’da şu anda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle, temsilcimizin deplasmanda oynayacağı maçın başka bir ülkeye alınması gündemde… Dün Ermenistan’da oynanması gereken Ararat-Kızılyıldız maçı güvenlik nedeniyle Kıbrıs’ta oynanmıştı.

RIZA ÇALIMBAY’DAN İLK YORUM

Kura çekimi sonrası grubu yorumlayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beIN Sports canlı yayınına bağlanarak şu ifadeleri kullandı:

“Baktığımız zaman grup iyi görünüyor. Yine de kolay değil… Villarreal’i zaten saymıyoruz. Diğer takımlar da güçlü… Biz de ona göre tedbirlerimiz alacağız. Biz de Avrupa’yı düşünerek kadromuzu kurduk. Ülkemizin puana ihtiyacı olması ve bu puanı arttırmanın bizim elimizde olması bizi hırslandırıyor. Benim hedeflerimden bir tanesi kesinlikle Avrupa’da başarılı olmak. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Avrupa’da as kadromuzla oynayacağız.”

FİNAL 26 MAYIS’TA

Gruplarda her takım birbirleri ile ikişer kez karşılaşacak. 22 Ekim’de başlayacak grup maçları, 10 Aralık’ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla’nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk Stadyumu’nda oynanacak.

Alanyaspor, Beşiktaş ve son olarak da Galatasaray’ın elenmesinin ardından Avrupa Ligi’nde tek temsilcimiz olarak kalan Sivasspor, çekilişe 4. torbadan katıldı. Çekiliş sonrası takımlar, 4’erli 12 gruba ayrıldı.

Öte yandan Inter forması giyen Romelu Lukaku, UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-202 sezonunda Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar:

A GRUBU

Roma

Young Boys

Cluj

CSKA Sofya

B GRUBU;

Arsenal

Rapid Wien

Molde

Dundalk

C GRUBU

Leverkusen

Slavia Prag

H. Beer-Sheva

Nice

D GRUBU

Benfica

Standard Liege

Rangers

Lech

E GRUBU

PSV

PAOK

Granada

Omonoia

F GRUBU

Napoli

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Rijeka

G GRUBU

Braga

Leicester City

AEK

Zorya

H GRUBU

Celtic

Sparta Prag

Milan

Lille

I GRUBU

Villarreal

Qarabağ

Maccabi Tel Aviv

Sivasspor

J GRUBU

Tottenham

Ludogorets

LASK

Antwerp

K GRUBU

CSKA Moskova

Dinamo Zagreb

Feyenoord

Wolfsberg

L GRUBU