Ömer Erdoğan: ‘Telefonlarımızı açmayan oyuncular, bize haber göndermeye başladı’

Can ÇAPAR / HATAY | Hatayspor, Süper Lig'e yükselişinin hemen ardından ligde geride kalan üç haftada kalesinde gol görmedi. Karşı ağları 4 kere havalandıran bordo beyazlı ekip, 3. haftayı 7 puanla kapattı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da SÖZCÜ'ye özel Hatayspor'un Süper Lig'de geçirdiği 3 hafta, bundan sonraki hedefler ve transferlerle ilgili konuştu.

Transfer edilecek oyuncuların iyi araştırıldığını, bu konuda yönetimle herhangi bir problem yaşanmadığını belirten Erdoğan, “Hem performans hem karakteri bir arada değerlendirdik. Kulübün yapısını devam ettirebilecek isimleri seçmeye çalıştık. Biz araştırdık ve yönetime sunduk. Onlar da bizimle aynı fikirde olacaklar ki isimleri birlikte seçtik. Oyunculardan, çalışmalarından, takımı sahiplenmelerinden, birbirlerine olan uyumlarından çok memnunum” dedi.

“TRANSFER YAPMIŞ OLMAK İÇİN TRANSFER YAPMADIK”

Oyuncuların daha da başarılı bir oyun sergileyeceğinden emin olduğunu belirten Erdoğan, kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Transferler konusunda geç kalındığı yönündeki iddialara açıklık getiren Erdoğan, “Yüksek başarı oranının geleceğine eminim. Bu başarı seviyesi zaman alacaktır. Evet, transferleri erken gerçekleştirip beraber kamp yapsaydık bu olurdu. Ben ligin başında bu başarıyı sergileyebilirdim ama transfer yapmış olmak için yapmamak istedik. Birçok yeni oyuncu bizi uzun bir süre beklettirdi. Ben açıkçası emin olduğum bir oyuncudan kolay kolay vazgeçen biri değilim. Çünkü istediğimiz oyuncular, beklemeye değer oyunculardı. Zorlamaya değerdi, son ana kadar bekledik. Sezon başı takıma yabancıları doldurup, kamp dönemini geçirdikten sonra başarıyı yüzde 70'e getirmeyi ben de bilirdim. Ama sezon boyunca da bu seviyenin üzerine çıkamazdık. Ama şimdi aldığımız oyuncular belki 3-4 hafta sonra o seviyeye gelecek. Ama gelecek. Bu, benim için de risk. Ligin başında beni tanımadıkları için ‘Bu fikstür hoca kovdurur' deyip beni eleştirmişlerdi. Ama Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçlarında başarısız olmadık. Eğer tam tersi olsaydı beni eleştirenler haklı olurdu. Ben bir gün gidersem, benim başarım bu transferleri gerçekleştirmiş olmak olacak. Çünkü isimler gerçekten büyük. Bunu, gelen tepkilerden ve tebriklerden ve taraftarın heyecanından anlıyoruz. Yanlış transferler kulüp batırır” ifadelerini kullandı.

“TELEFONLARIMIZI AÇMAYAN YERLİ OYUNCULAR…”

Transfer limiti noktasında takımın limitinin olduğunu belirten Erdoğan, ikinci transfer döneminde bir oyuncuyu daha renklerine bağlama durumlarının olduğunu da ifade etti. İkinci transfer döneminde maliyeti düşük bir santrafor düşünebileceklerini belirten Erdoğan, yerli yabancı oyuncu eleştirilerine de değindi. Erdoğan, şöyle konuştu; “Benim her zaman gönlüm yerli oyuncudan yana. Yabancılara karşıtlığım yok ama şartlar el verdikçe önceliğim böyle olsun isterim. Transfer döneminde de bir kere daha şahit olduk: Maalesef Türk oyuncusu olarak havuzda çok fırsatımız yoktu. Bize önerilen Türk oyuncularının hepsi ya kariyerinin sonuna gelmiş ya da doymuş oyunculardı. Kulübümüzde görmek istediğimiz oyuncular da tercihlerini başka takımlardan yana kullandılar. O dönemde telefonlarımızı açmayan oyuncular, 3 maç – 7 puanın ardından kendileri bizi arar oldular ama artık biz istemiyoruz. Telefonlara dahi çıkmayan oyuncularla artık bizim işimiz olmaz. Menajeri ile ‘Orayı istemiyor' diyen adam yine menajeri ile haber gönderip ‘Oraya çok gelmek istiyor' demeye başladı. Biz de onlara ‘Tren kaçtı' dedik”

TAKIM KAPTANINA ÖVGÜ

Konuşmasında takım kaptanı Mesut Çaytemel'i öven Erdoğan, “Yaşına rağmen örnek olacak bir oyunu var” dedi. Erdoğan, “Yaşına rağmen takımda en çok koşanlardan, en iyi çalışanlardan, en iyi kendine bakanlardan biri… Çok iyi bir kaptanlık yapıyor. Aynı zamanda gençlere çok da güzel örnek oluyor. Aynı zamanda bize de çok yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER 36 yaşında Süper Lig`le tanıştı

A.ALANYASPOR DEĞERLENDİRMESİ

4 Ekim'de karşılaşacakları A. Alanyaspor'a da değinen Erdoğan, hem rakibi hem de maçı değerlendirdi. Erdoğan Alanyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, “Her maçın kendine göre zorlukları var ama lige bizim gibi iyi başlayan bir takım. Transferleri de doğru bir şekilde yaptılar. Bizde olduğu gibi takım uyumu çok iyi durumda. Onların analizlerini yaptık, artılarını eksilerini oyuncularımızla paylaştık. Sahada çok iyi mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ve az pozisyon verip gol yemeden istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Ama oyuncularıma hep söylerim: Halı sahadan gelen 11'e oyun oynamak için müsaade ederseniz, onlar kendilerini kanıtlamaya çalışacaklar. Ama sahada konsantrasyonu yüksek tutup rakibin işini zorlaştırınca sizin işiniz kolaylaşır. Bu iş tamamen bize bağlı” dedi.