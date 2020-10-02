Marius Sumudica istedi ama Kayserispor aldı! Denis Alibec imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, hücum hattına takviye yaptı. Sarı-kırmızılı ekip Rumen forvet Denis Alibec ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kayserispor, 29 yaşındaki forvet futbolcusuna ilk sezon için 750 bin Euro, ikinci sezon için 800 bin Euro, üçüncü sezon için 850 bin Euro ödeyecek.

Golcü oyuncunun transferi için daha önce Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulunmuş ve vatandaşından övgüyle söz etmişti. Defalarca Alibec’i kadroda görmek istediğini aktaran Sumudica’nın bu çağrıları sonuçsuz kalırken Alibec, Kayserispor’la sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec’i transfer etti pic.twitter.com/wHoeEp3Nks — SKOR (@SozcuSkor) October 2, 2020

18 Ağustos’ta verdiği bir demeçte “Romanya’da gol krallığı yaşamış Denis Alibec diye bir oyuncu var onu takımımda görmeyi çok isterim” diyen Sumudica, son olarak 23 Eylül’de Alibec hakkında konuşmuş ve yönetimi şu sözlerle eleştirmişti:

“Özellikle Alibec'i çok istemiştim. O çok iyi bir oyuncu. Buraya gelirse sadece ilk yarıda en az 10 gol atar. Oyuncu da buraya gelmek istiyordu. Oyuncunun kulübü 1 milyon Euro bonservis ücreti istemişti. Ben oyuncunun kulübüyle görüştükten sonra 600 bin Euro'ya kadar indiler, 200 bin Euro da sene sonunda ödenmek şartıyla 800 bin Euro'yu kabul ettiler. Oyuncu da 600 bin Euro istiyordu ama yapamadık bu transferi. Alibec'i alsaydık tekrar satma şansımız olacaktı ama alamadık. Bu yüzden anlayamıyorum. Kulübün transfer politikasına saygı duyuyorum ama benim de transfer istemem çok normal.”

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Denis Alibec kimdir

Kayserispor’un son transferi Denis Alibec 5 Ocak 1991 doğumlu. Romanya uyruklu forvet futbolcusu 1.87 metre boyunda. Denis Alibec, daha önce Farul Constanta, Inter, Mechelen, Bologna, Steaua Bükreş ve Astra Giurgiu takımlarında forma giydi. Alibec, Astra Giurgiu forması altında 7 sezon oynadı ve 146 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu, bu takımda 64 gole imza attı.

228 profesyonel maça çıkan Denis Alibec, 82 gol atarken 72 sarı kart 7 kırmızı kart gördü. 13 kez Romanya milli takımının formasını giyen forvet futbolcusu 2 de gol attı.

Herşey Kayserispor için Büyük Kayserispor camiası ne derse o Son transferlerimize hepinizin beklediği forvet de dahil ettik. Romanya Milli Takımının forveti Denis Alibec, gollerini artık bizim için atacak. Güçlüydük, daha güçlü olduk, Ankaragücü maçında başarılar pic.twitter.com/v5m3EY9tbt — Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) October 2, 2020

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Berna Gözbaşı da “Her şey Kayserispor için. Büyük Kayserispor camiası ne derse o. Son transferlerimize hepinizin beklediği forvet de dahil ettik. Romanya Milli Takımı’nın forveti Denis Alibec, gollerini artık bizim için atacak. Güçlüydük, daha güçlü olduk, Ankaragücü maçında başarılar” dedi.