Maradona Buzz Lightyear benzetemesine sert çıktı

Coşkulu gol sevinçleri, maç esnasında yerinde duramayan ve maçı yaşayan karakteri ile tanıdığımız, Arjantinli efsane eski futbolcu Diego Armando Maradona’yı corona virüsü sakinleştirdi. Arjantin Ligi’nde mücadele eden Gimnasia takımında teknik direktör olarak görev yapan Maradona, takımının San Lorenzo ile oynadığı hazırlık maçında yedek kulübesinden neredeyse hiç kalkmadı.

Karşılaşmaya corona virüsü karşısında tedbir alarak siperlikle çıkan Diego Armando Maradona, oldukça ciddi bir yüz ifadesiyle maçı takip etti. Ancak Maradona’nın kullandığı siperlik, sosyal medyada bir anda gündem oldu. Efsane ismi Toy Story adlı çizgi filmdeki Buzz Lightyear karakterine benzeten sosyal medya kullanıcıları, Maradona’nın siperlikli görüntüsüne esprili bir şekilde yaklaştı.

YAPILAN YORUMLARI ELEŞTİRDİ

Maradona ise, hakkında yapılan esprilere tepki gösterdi. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan 59 yaşındaki çalıştırıcı, yaptığı açıklamaya “Bugün doktorumun tavsiyesiyle maça bu siperlikle çıktım” diyerek başlayan Maradona, şunları yazdı:

“Bazı doktorların kullandığı türden bir siperlik giydim. Bunu mecbur olmadığım halde, corona virüsü salgınında hayatını kaybedenlere duyduğum saygı nedeniyle yaptım. Ve bazı ergenlerin, genç çocukların ve bazı gazetecilerin taktığım siperlikle alay ettiğini gördüm.

Bu gazeteciler, kendinize dikkat ettiğinizde sizi eleştiren isimler… Aynı şeyi kendinize dikkat ettiğinizde de yapıyorlar. Benim gibi insanlara gülen bu isimler, toplam ölü sayısı açıklandığında mahcup olacaklar. Hiçbir şeye ve hiç kimseye saygı duymadan, karşılığı ne olursa olsun kendilerini satmamaları gerektiğini anlamaları iyi olur.”