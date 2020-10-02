MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor | İki kırmızı, iki gol, bir penaltı…

Süper Lig’in 4. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Gaziantep’e konuk oldu. Zorlu karşılaşmada taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Campi’nin 64’te kaydettiği golle 1-0 öne geçse de, 90+3’te Maxim’in penaltı golüyle taraflar puanları paylaştı.

Son bölümde ortalık karışırken 90’da Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından VAR incelemesi kararı çıktı. Fırat Aydınus muhtemel bir penaltıyı incelemek için ekrana giderken önce Aydınus’a yoğun itirazlarından ötürü Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica kırmızı kart gördü.

Gözyaşlarıyla sahayı terk etti!

Daha sonra Aydınus, inceleme sonunda penaltı kararı verirken penaltıya sebebiyet veren Flavio, 73’te gördüğü sarı kartın ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Flavio sahayı gözyaşları içinde terk etti. Yeni transfer, ilk hafta Trabzon’da oynanan Beşiktaş maçında da penaltıya sebebiyet verip, oyundan atılmıştı.

90+3’te Maxim, beyaz noktadan hata yapmadı ve skoru eşitledi.

Zorunlu değişik nedeniyle girmişti…

Maçın 27. dakikasında sakatlanan Edgar Ie’nin yerine oyuna dahil olan Gaston Campi, Joao Pereira’nın ceza sahasına gönderdiği uzun taç atışında kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

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Bu sonuçla lige istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, 4. hafta sonunda 5 puana yükseldi. Gaziantep’in ise ligde bu sezonki galibiyet hasreti sürdü. Antep, 3. beraberliğini aldı ve 3 puana yükseldi. Gaziantep, gelecek hafta Antalyaspor’a konuk olacak. Trabzonspor ise 5. haftada geçen sezon şampiyonluk yarışı verdiği Medipol Başakşehir’i ağırlayacak.

Maçta Gaziantep’te eksik oyuncu bulunmazken Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Stiven Plaza ve Anders Trondsen forma giyemedi. Trabzonspor’da sakatlıklarını atlatan Joao Pereira ve Caleb Ekuban, ilk 11’de sahaya çıktı.