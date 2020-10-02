MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-1 Kayserispor

Süper Lig’in 4. haftasında Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak 2. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın tek golünü İlhan Parlak kaydetti. 42. dakikada Kanga’nın savunmadan dönen şutunda topu önünde bulan İlhan, şutunu çekerek eski takımına golünü attı.

Maçın ikinci yarısında Ankaragücü ise girdiği fırsatları değerlendiremedi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 6 puana yükselirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.

Milli maçlar arasından sonra Ankaragücü, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Sivasspor’u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Pinto'nun sol kanattan uzak direğe ortasında topa yükselen Adzic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

18. dakikada Adzic'in pasında topla buluşan Borven'in vuruşunda Kayserispor kalecisi Lung topu son anda kornere çeldi.

21. dakikada Yasir Subaşı'nın ortasında arka direkte topla buluşan Kvrzic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

23. dakikada Ankaragücü futbolcusu Lukasik'in hatalı pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecinin solundan auta gitti.

42. dakikada Kanga'nın yerden ortasında savunmadan seken topu önünde bulan İlhan Parlak düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 0-1

54. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın kullandığı kornerde topa yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşu sonrasında top yandan auta gitti.

66. dakikada ceza sahsına çalımlarla giren Lobjanidze'nin vuruşunda top kaleci Lung'dan döndü. Topu önünde bulan Lobjanidze'nin ikinci şutunda top direkten kornere çıktı.

68. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşan Ktisiou ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Lung iki hamlede topa sahip oldu.

72. dakikada Pinto soldan ceza sahasına girerek topu arka direkte kale sahasının önündeki Borven’e çıkardı. Borven, bomboş pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Diusse, Lukasik (Voca dk. 46), Paintsil (Orkan Çınar dk. 87), Alper Potuk (Emre Güral dk. 78), Adzic (Lobjanidze dk. 65), Borven

Yedekler: Korcan Çelikay, Kulusic, Cebrail Karayel, Atila Turan, Şahverdi Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Muğdat Çelik dk. 79), Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak (Ackah dk. 74), Kanga

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Doğan Alemdar, Adem Doğan, Lennon, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: İlhan Parlak (dk. 42) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Alper Potuk (MKE Ankaragücü), Yasir Subaşı, Muğdat Çelik (Kayserispor)