MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe Beko 77-63 Kızılyıldız

Euroleague’in ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup etti.

Seyircisiz oynanan maçta temsilcimiz, Sırbistan ekibine şans tanımadı. İkinci periyotta farkı açan Fenerbahçe ilk yarıyı 42-30 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko’dan Lorenzo Brown 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, sarı-lacivertli takımda 4 oyuncu çift basamaklara ulaştı. Ulanovas 13, De Colo 12 ve Ali Muhammed 11 sayı kaydetti.

Kızılyıldız’da ise Jordan Loyd 15 sayıyla takımının en çok sayı üreten ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 2. haftasında Perşembe günü bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Milan Nedovic

Fenerbahçe Beko: Vesely 8, Ulanovas 13, Brown 17, Ali Muhammed 11, De Colo 12, Ahmet Düverioğlu 1, Barthel 5, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 3, Eddie 5

Başantrenör: Igor Kokoskov

Kızılyıldız: Hall 12, Loyd 15, Simonovic, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Kuzmic 7, Walden 9, Davidovac 5, Reath 4, Dobric 6

Başantrenör: Sasa Obradovic

1. Periyot: 24-20 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 42-30 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 57-41 (Fenerbahçe Beko lehine)